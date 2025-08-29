Trupurile a doi ostatici, recuperate de armata israeliană în Gaza, unul aparținând cetățeanului maghiar ucis în atacul Hamas

Armata israeliană a anunțat recuperarea trupurilor a doi ostatici din Fâșia Gaza, printre care se află și cel al singurului cetățean maghiar ucis în atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Ilan Weiss, în vârstă de 56 de ani, a fost ucis în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, potrivit BBC.

Israelul a lansat o ofensivă de amploare în Gaza după atacul în care 1.200 de persoane au fost ucise, iar 251 au fost luate ostatice și duse pe teritoriul palestinian. După cel mai recent anunț, 48 de ostatici se află încă în Gaza, dintre care Israelul crede că 20 sunt în viață.

Ilan Weiss a fost ucis în timp ce apăra Kibbutz Beeri în ziua atacului. Trupul său a fost dus în Gaza. Soția lui Weiss, Shiri, și fiica lor, Noga, au fost luate ostatice de Hamas în aceeași zi. Ele au fost eliberate în timpul unui armistițiu temporar, în noiembrie 2023.

„Ilan a dat dovadă de curaj și spirit nobil atunci când s-a luptat cu teroriștii în acea zi întunecată”, a declarat președintele israelian Isaac Herzog, lăudând totodată „forța extraordinară” a familiei lui Weiss în lupta pentru repatrierea acestuia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se confruntă cu o presiune internă puternică pentru a accepta un acord care să permită întoarcerea tuturor ostaticilor rămași în captivitate. Proteste masive au avut loc, cerând încetarea războiului, în timp ce Israelul își continuă planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza și, în cele din urmă, asupra întregii Fâșii.

Netanyahu susține că înfrângerea Hamas va asigura eliberarea ostaticilor. Armata israeliană a anunțat că a început „etapele inițiale” ale avansului spre orașul Gaza. IDF a precizat că pauza programată a acțiunilor militare, care trebuia să intre în vigoare la ora 10:00 (07:00 GMT), nu se va aplica pentru Gaza City. Măsura a fost luată „în conformitate cu evaluarea situației și directivele conducerii politice”.

În ultimele zile, Israelul a efectuat atacuri aeriene asupra orașului Gaza și a îndemnat locuitorii să se îndrepte către adăposturi improvizate din sudul Fâșiei Gaza. Din 14 august, ziua în care ofensiva a fost anunțată, aproximativ 20.000 de persoane au fost strămutate spre sud din orașul Gaza, iar alte aproximativ 40.000 s-au deplasat mai la nord, potrivit Biroului ONU pentru Afaceri Umanitare.

Țările occidentale și ONU au avertizat că o operațiune într-o zonă a Gazei unde locuiesc peste un milion de oameni ar avea consecințe devastatoare. Majoritatea populației din Gaza a fost strămutată de mai multe ori. Se estimează că peste 90% din locuințe sunt avariate sau distruse, iar sistemele de sănătate, apă, salubritate și igienă s-au prăbușit.

Săptămâna trecută, un organism sprijinit de ONU, care monitorizează nivelurile de foamete la nivel mondial, a ridicat nivelul de insecuritate alimentară în părți din Gaza la cel mai înalt și mai sever nivel, confirmând foametea pentru prima dată. Israelul neagă existența înfometării în teritoriu.

Cel puțin 62.966 de palestinieni au fost uciși de campania militară a Israelului în Gaza de la începutul războiului, potrivit Ministerului Sănătății controlat de Hamas.

Editor : M.I.