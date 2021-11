Un bărbat a aflat că i-a fost vândută casa cât timp a fost plecat în deplasare. Când s-a întors, a găsit imobilul în renovare

Un bărbat din orașul englez Luton a suferit șocul vieții lui când s-a întors acasă și a aflat că fusese vândută fără știrea lui, scrie BBC.

După ce a primit un telefon de la vecini, părintele Mike Hall, care lucra de o perioadă în Țara Galilor, s-a întors la Luton, unde și-a găsit casa în șantier și un nou proprietar care i-a spus că a cumpărat imobilul.

BBC a reușit să afle că identitatea bărbatului a fost furată și folosită pentru a vinde casa și pentru a îndeplini formalitățile bancare.

„M-am dus la ușă, am încercat cheia, n-a mers și mi-a deschis un om”, a povestit Mike Hall. „L-am dat la o parte și am intrat. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Am fost șocat să văd casa goală; toată mobila, covoare, draperii, tot-tot dispăruse din casă.”

Omul dinăuntru i-a spus că renovează casa, la care Mike Hall i-a replicat: „Nu am vândut casa. E proprietatea mea”.

Mike Hall a sunat la poliție, iar între timp a venit și tatăl noului proprietar, care a spus că a cumpătat casa în iulie: „E proprietatea mea. Îmi încalci proprietatea. Ieși afară”.

Mika Hall a verificat în Registrul Proprietăților și a aflat că, de pe 4 august, numele bărbatului figurează ca proprietar.

Poliția a spus că este o chestiune de natură civilă și că nu se poate implica, sfătuindu-l pe Mike Hall să-și contacteze avocații.

„Am fost șocat - văzând casa în starea în care era, oricum eram șocat - dar să-mi spună poliția că nu este vorba despre o faptă penală este pur și simplu incredibil”, a spus Mike Hall.

Casa a fost vândută contra sumei de 131.000 de lire sterline de o persoană care s-a substituit adevăratului proprietar, mai scrie BBC.

Avocații implicați în tranzacție au refuzat să comenteze, spunând că se face o anchetă în acest caz.

Registrul Proprietăților a plătit anul trecut compensații de 3,5 milioane de lire pentru fraude imobiliare.

„În ciuda eforturilor noastre, în fiecare an înregistrăm un număr mic de tranzacții frauduloase”, potrivit Registrului Proprietăților.

