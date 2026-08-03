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Un bărbat a păstrat cadavrul mamei sale în congelator, în timp ce a încasat echivalentul a 91 de mii de euro din ajutoare sociale

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Poliție Țăra Galilor
Poliție Țăra Galilor, imagine exemplificativă. Foto: Profimedia
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Un bărbat a fost condamnat la aproape doi ani și jumătate de închisoare după ce și-a păstrat mama decedată într-un congelator și a încasat peste 78.000 de lire sterline (circa 91.000 de euro) din ajutoarele sociale ale acesteia.

Christopher Phillips, în vârstă de 60 de ani, a pledat anterior vinovat pentru împiedicarea înmormântării legale și demne a mamei sale, Silvia Phillips, în vârstă de 89 de ani, la domiciliul lor din Porthcawl, de pe coasta de sud a Țării Galilor, informează The Independent.

De asemenea, el a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de fraudă, pentru că nu a notificat Departamentul pentru Muncă și Pensii, precum și Consiliul Local al Comitatului Bridgend, cu privire la decesul mamei sale, în aceeași perioadă.

Conform celor prezentate în instanță, Phillips își părăsise locul de muncă pentru a deveni îngrijitor cu normă întreagă al mamei sale în lunile care au precedat decesul acesteia, survenit la 8 martie 2023.

Cauza decesului acesteia rămâne necunoscută.

După moartea mamei, Phillips a cumpărat un congelator orizontal și l-a folosit pentru a depozita cadavrul în sufrageria casei. Cadavrul era acoperit cu o pătură cu imprimeu de leopard și a fost găsit alături de trandafiri și o felicitare de ziua de naștere pe care scria „Pentru mama, de la Christopher și Tina”, o referire la câinele familiei.


Editor : Sebastian Eduard

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