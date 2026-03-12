Mama premierului Ilie Bolojan are un sfat pentru fiul său: „Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD”.

În contextul multiplelor atacuri politice venite către premier, Floarea Bolojan și-a exprimat susținerea pentru fiul său într-un interviu pentru jurnaliștii de la Libertatea, informează Digi24.

Premierul se pare că i-ar fi cerut chiar acordul pentru a pleca la București, iar mama sa îl sfătuiește de fiecare dată.

De această dată în mod special, ea i-a spus că orice ar fi, să nu-și dea demisia, pentru că și dacă este înlăturat de PSD din fruntea Guvernului, „dacă ei vor să te dea afară, dăie-te, să vedem cine or pune în locul tău și ce or face după aceea”.

În plus, Floarea Bolojan mai spune că cel mai mare defect al fiul său este acela că este sufletist „de nu se poate”.

Interviul apare în contextul în care surse politice vorbesc despre insistența Partidului Social Democrat de a schimba premierul și că asta s-ar putea întâmpla imediat după buget.

Editor : Sebastian Eduard