Live TV

Video Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei în momentul în care  PSD cere insistent demisia premierului

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mama premierului Ilie Bolojan are un sfat pentru fiul său: „Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD”.

În contextul multiplelor atacuri politice venite către premier, Floarea Bolojan și-a exprimat susținerea pentru fiul său într-un interviu pentru jurnaliștii de la Libertatea, informează Digi24.

Premierul se pare că i-ar fi cerut chiar acordul pentru a pleca la București, iar mama sa îl sfătuiește de fiecare dată.

De această dată în mod special, ea i-a spus că orice ar fi, să nu-și dea demisia, pentru că și dacă este înlăturat de PSD din fruntea Guvernului, „dacă ei vor să te dea afară, dăie-te, să vedem cine or pune în locul tău și ce or face după aceea”.

În plus, Floarea Bolojan mai spune că cel mai mare defect al fiul său este acela că este sufletist „de nu se poate”.

Interviul apare în contextul în care surse politice vorbesc despre insistența Partidului Social Democrat de a schimba premierul și că asta s-ar putea întâmpla imediat după buget.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu comunică cu Bolojan prin clipuri pe Facebook: „Să ia măsuri pentru prețul la carburanți!”. Ce propune PSD
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Volodimir Zelenski discută acum cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Parteneriat strategic România - Ucraina, semnat astăzi
ilie bolojan face declaratii
Bolojan cere soluții pentru blocarea schemelor „suveică” din ajutoarele pentru șomaj: „Aceleași persoane, subvenţionate de multe ori”
photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Angajații din Guvern critică bugetul propus de Ilie Bolojan: „E construit pe ipoteze fragile și pe sacrificiul populației”
TIMISOARA - INAUGURARE TERMINAL SCHENGEN - 29 MAR 2024
Administratorul Nordis solicită DIICOT să clarifice dacă politicieni au zburat cu avioane plătite de grup
Recomandările redacţiei
pompa de benzina motorina
Motorina ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru în România. Ce...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce...
volodimir zelensky la birou
De la mustrarea liderilor europeni la replicile cu Orban: cum poate...
Ultimele știri
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea preşedintele Masoud Pezeshkian
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un manager de supermarket, după ce șeful nu i-a urat „La mulți ani” pe Facebook
Incident naval pe Canalul Sulina. O ambarcaţiune aflată la ancoră s-a scufundat, după ce a fost lovită de un remorcher
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
FCSB revine în Ghencea! Cât plătește Gigi Becali pentru chiria stadionului
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Țara din Europa în care se mută turiștii după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Devine refugiu...
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Bunica lui Eminem a murit. Ce spunea Betty despre artist: „A trecut de la a-mi spune «Bunico, te iubesc», la...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...