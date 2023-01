Un bărbat care a devenit tată pentru a 60-a oară spune că își dorește și alți copii și își caută o soție nouă

Un „medic” de 52 de ani din Pakistan a devenit un adevărat star în țara lui după ce a devenit tată pentru a 60-a oară și a spus că își dorește să aibă și mai mulți copii cu cele trei soții ale sale.

Sardar Jan Mohammad Khan Khilji, din Quetta, capitala Balochistanului, provincie din sud-vestul țării, are o familie numeroasă, pe care speră să o mărească în continuare. Medicul pakistanez, care are propria clinică în oraș, are trei soții și tocmai și-a întâmpinat cu mare bucurie cel de-al 60-lea copil, un fiu pe care l-a numit Khushal. Dacă cifra este copleșitoare pentru cei mai mulți oameni din lume, pentru Sardar nu e suficientă și a spus că vrea să-și ia o nouă soție cu care să facă și alți copii, potrivit Times Now.

„I-am rugat pe toți prietenii să mă ajute să găsesc o fată care să-mi fie a patra soție”, a declarat Sardar Jan Mohammad Khan Khilji pentru BBC, adăugând că va face în continuare copii și cu soțiile actuale.

Sardar a apărut în presa internațională încă din 2016, după ce i s-a născut cel de-al 35-lea copil. El a spus atunci că își dorește să aibă cel puțin 100 de copii și, judecând după rata actuală și planurile de a se căsători pentru a patra oară, obiectivul său este realizabil.

Autoproclamatul „medic”, care conduce o clinică neautorizată, unde tratează afecțiuni minore, cum ar fi durerile de cap, se lăuda în trecut cu averea lui și spunea că poate să aibă grijă de întreaga sa familie, dar a recunoscut de curând că inflația i-a afectat situația financiară. Cu toate acestea, este decis să-și mărească în continuare familia.

„Afacerea nu mai merge. Prețurile tuturor lucrurilor esențiale, inclusiv făina și zahărul s-au triplat. În ultimii trei ani, toți pakistanezii, inclusiv eu, se confruntă cu dificultăți”, a spus bărbatul.

În ciuda faptului că este un tată incredibil de prolific, el rămâne în urmă față de Musa Hasahya, un fermier din Ghana care are 102 copii și 568 de nepoți. Însă pakistanezul este considerabil mai tânăr, așa că l-ar putea ajunge din urmă.

