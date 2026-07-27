La începutul acestei luni, ayatollahul Ali Khamenei a fost înmormântat în orașul său natal, Mashhad, după o ceremonie de patru zile. Numeroase delegații internaționale au fost prezente, dar fiecare țară și-a ales reprezentanții cu cea mai mare grijă. Trimiterea unor oficiali de rang înalt putea depăși simpla curtoazie diplomatică și putea semnala o alianță. Doar două state și-au trimis prim-miniștrii la înmormântare: Irakul și Pakistanul, ambele având o graniță comună cu Iranul. Această decizie indică o „Axă a Simpatiei” emergentă între țări, un nou teatru regional asiatic sud-vestic care rupe binaritățile simple dintre Orientul Mijlociu și Asia de Sud, potrivit unei analize publicate pe platforma The Conversation.

India, cea mai mare putere din Asia de Sud și rivala Pakistanului, a trimis o delegație care nu l-a inclus pe prim-ministrul Narendra Modi. De asemenea, Modi nu a condamnat asasinarea lui Khamenei într-un atac aerian comun americano-israelian din 28 februarie.

Rețeaua indiană WIONews – deținută de ZEE Media, cea mai mare rețea de știri înregistrată din India, a dat impresia că relațiile dintre Iran și India erau într-o stare bună. Pe 6 iulie 2026, ziua înmormântării, un titlu spunea: „«Iranienii nu vor uita niciodată»: Iranul apreciază participarea Indiei la înmormântarea lui Khamenei” .

Titluri de acest fel nu reușesc să recunoască o schimbare geopolitică mai profundă. Una dintre principalele consecințe ale războiului în curs dintre SUA/ Israel și Iran este că a format o alianță iraniano-pakistaneză.

Nu a fost întotdeauna așa. În anii 1990, Pakistanul și Iranul s-au luptat în Afganistan. Chiar și în 2024, Teheranul și Islamabadul au făcut schimb de focuri din cauza separatiștilor din zonele locuite din Baloch, care se află la granița lor comună.

India și Iranul au fost, de asemenea, mai apropiate în trecut. În 2003, Iranul a fost de acord să permită Indiei să dezvolte un port de apă adâncă în Chabahar, oferind un coridor de transport către Asia Centrală și Rusia, care ocolea Pakistanul.

Înmormântarea lui Khamenei a marcat o reconfigurare majoră a tuturor acestor alianțe.

Necropolitica, emoțiile și fericirea lui Trump

Savantul camerunez Achille Mbembe definește necropolitica drept „subjugarea vieții puterii morții”. Înmormântarea de patru zile a lui Khamenei nu a fost doar înmormântarea unui corp uman - a fost o ceremonie necropolitică, coregrafiată de Republica Islamică pentru a evalua care națiuni erau dispuse să trimită o „delegație a lamentărilor”.

Cartea lui Dominique Moïsi din 2009, Geopolitica emoției, poate ajuta la înțelegerea importanței profunde a acestor gesturi, mai ales în contextul în care a doua administrație Trump este în plină desfășurare.

Națiunile și organizațiile lumii – de la NATO la FIFA – trebuie acum să ia în considerare și să prevină crizele de furie ale președintelui SUA. Aceasta extinde „geopolitica emoției” a lui Moïsi într-o „geopolitică a atenuării” – structuri diplomatice care servesc în mare măsură la îmbunarea lui Trump, la alinarea ego-ului său și la evitarea mâniei sale.

În termeni practici, asta înseamnă că orice națiune care ar fi trimis un șef de stat la înmormântarea lui Khamenei ar fi trebuit să calculeze reacția lui Trump. Doar două state s-au simțit suficient de încurajate pentru a-și trimite prim-miniștrii la înmormântare - Shahbaz Sharif din Pakistan și Ali Falih Kadhim al-Zaidi din Irak au fost amândoi prezenți.

Este demn de remarcat faptul că delegația Indiei nu a reprezentat un afront. Prezența generalului șiit indian Ata Hasnain, în special, a arătat respect pentru majoritatea șiită din Iran.

Însă, în crearea de alianțe, influența geopolitică are, în cele din urmă, prioritate față de sectarismul religios.

Pakistanul, mediatorul diplomatic

Pakistanul a exercitat o putere din ce în ce mai fermă în relațiile sale cu Iranul în ultimul an.

În primul rând, medierea pakistaneză a fost cea care i-a oferit Republicii Islamice o rampă de acces diplomatică în timpul conflictului din 2026, care a izbucnit pe parcursul a peste 40 de zile în Golf. Oficialii pakistanezi au adus atât Iranul, cât și SUA la masa negocierilor din Islamabad.

În al doilea rând, Pakistanul a insistat ca armistițiul să se aplice și operațiunilor israeliene din Liban. A realizat acest lucru, demonstrând că influența sa se poate resimți pe țărmurile Mediteranei.

Chiar și cu ruperea armistițiului dintre SUA și Iran la mijlocul lunii iulie, rolul Pakistanului a fost vital și a contrastat puternic cu India care, în ciuda legăturilor militare cu Israelul, nu a cerut un armistițiu.

Alianța dintre India și Israel are rădăcini profunde. Pe lângă parteneriatul strategic lăudat cu ocazia vizitei lui Modi în Parlamentul israelian, Knesset, în februarie 2026, mulți naționaliști hinduși indieni sunt admiratori fervenți și de lungă durată ai modelului statului-națiune sionist.

Geografia contează

India susține că urmărește „multi-alinierea”. Spre deosebire de politica sa de „nealiniere” din timpul Războiului Rece, India încearcă astăzi să mențină relații cordiale cu fiecare națiune – chiar și cu rivali precum Iranul și SUA.

Cu toate acestea, există o diferență majoră în viabilitatea pe termen lung a fiecărei alianțe în cadrul noului teatru regional din Asia de Sud-Vest. India nu se învecinează cu Emiratele Arabe Unite și Israel, nici cu SUA. Iranul și Pakistanul, însă, au o graniță lungă.

Reapropierea rezultată în urma războiului din 2026 înseamnă că cele două națiuni pot beneficia activ de pe urma alianței. Acest lucru le va permite să coopereze, de exemplu, în gestionarea tensiunilor cu talibanii din Afganistan și cu separatiștii baluci.

„Axa simpatiei” emergentă este mai simbolică decât Axa rezistenței, mai rigidă, a Iranului. Republica Islamică vede simpatia Irakului și Pakistanului ca parte a unui echilibru delicat între vecinii săi, pe care va trebui să îi mențină de partea Teheranului.

Beneficiile sunt deja evidente. Pakistanul a permis Irakului și Iranului să atingă obiectivul comun de a preveni un conflict prelungit în Golf – un obiectiv împărtășit și de Consiliul de Cooperare al Golfului. Un război prelungit nu ar aduce beneficii nimănui din Orientul Mijlociu sau Asia de Sud, dar, în timp ce țările din aceste regiuni au lucrat pentru un armistițiu, Pakistanul a fost cel care a realizat primul progres diplomatic.

Decizia Pakistanului și Irakului de a trimite cei mai înalți oficiali guvernamentali la înmormântarea lui Khamenei nu înseamnă că cele două țări aleg o tabără. Dar, în special pentru Pakistan, intermedierea asertivă și legăturile strategice cu Teheranul și alte puteri transformă alianțele, semnalând o schimbare uriașă în dinamica puterii din Asia de Sud-Vest și dincolo de aceasta.

Editor : Ș.R.