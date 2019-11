Un bărbat din India a crezut că a descoperit înșelătoria perfectă pentru a obține tratament preferențial în aeroporturi, dar faptele sale au condus la arestarea sa, informează CNN.

Cazul lui Rajan Mahbubani a fost comparat cu cel al personajului interpretat de Leonardo DiCaprio în filmul "Catch me if you can". Bărbatul de 48 de ani a îmbrăcat o uniformă de pilot Lufthansa pentru a păcăli angajații aeroporturilor și ai companiilor aeriene. Astfel, Mahbubani putea evita cozile de la controlul de securitate sau putea obține locuri mai bune în avioanele în care zbura.

Metoda lui Mahbubani a funcționat o perioadă, până când a fost arestat pe aeroportul internațional Indira Gandhi din India. În momentul reținerii sale, bărbatul purta uniforma de pilot și urma să se îmbarce într-o cursă AirAsia pe ruta Delhi-Kolkata.

Potrivit lui Sanjay Bhatia, comisarul adjunct al poliției aeroportului, un angajat Lufthansa a sunat și a spus că un pasager suspect pretinde să fie căpitan al companiei aeriene Lufthansa. Telefonul a venit după ce compania AirAsia sunase deja să îi verifice identitatea.

Mahbubani a fost arestat pe aeroport și predat poliției Delhi. Asupra lui a fost găsită o legitimație falsă de pilot Lufthansa de care se folosea pentru a avea acces la beneficii. Bărbatul a povestit că are legitimația din Thailanda.

Poliția a anunțat că Mahbubani a spus că îi place să se îmbrace în uniforme și au descoperit în telefonul său fotografii cu el îmbrăcat într-o uniformă a armatei.

Potrivit comisarului adjunct al poliției aeroportului Indira Gandhi, Mahbubani a spus că zbura des și pretindea să fie pilot pentru a evita cozile mari de la controlul de securitate, tratament preferențial de la companiile aeriene și locuri mai bune în avioane.

Bărbatul se află în custodia poliției și riscă o pedeapsa cu închisoarea de 1 an, o amendă sau ambele.

Editor web: Vlad Mironescu