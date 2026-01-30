Primarul orașului Nuuk, Avaaraq Olsen, a condamnat gestul unui artist de comedie german care a încercat să arboreze steagul american în capitala Groenlandei, pe fondul tensiunilor generate de promisiunile repetate ale președintelui american Donald Trump de a obține insula.

„Groenlanda se află în prezent sub atenția intensă a comunității internaționale, într-o perioadă de anxietate și incertitudine reală pentru populația noastră”, a scris Avaaraq Olsen, primarul municipiului Sermersooq, care include Nuuk, într-o postare pe Facebook joi seara. „În această situație, alegerile, glumele și metodele tale nu sunt inofensive. Ele au consecințe – consecințe reale, pentru oameni reali.”, informează Politico.

Maxi Schafroth, ținta criticii lui Olsen, filma miercuri în Nuuk pentru programul satiric Extra 3 al postului public german NDR când a încercat să arboreze steagul SUA în fața unui centru cultural, dar a fost oprit de un angajat.

Potrivit agenției de știri germane t-online, care a citat compania de producție a emisiunii, autoritățile din Groenlanda l-au amendat pe Schafroth pentru această acțiune.

Presa a relatat că martorii au afirmat că el s-a dat drept oficial american. Într-un videoclip care circulă pe rețelele sociale, Schafroth poate fi văzut purtând un costum și fiind confruntat de localnici, unul dintre ei spunându-i că ceea ce face este ilegal.

„Ai dreptate”, răspunde Schafroth, adăugând: „Am vrut să fac o înțelegere, dar nu a funcționat. Îmi pare rău”.

Locuitorii din zonă nu păreau amuzați. La sfârșitul videoclipului, se aude o persoană care îl numește pe Schafroth „un comedian nepoliticos”.

Olsen a spus că ridicarea steagului unei superputeri militare care „de săptămâni întregi sugerează folosirea forței militare împotriva țării noastre” nu este o glumă. „Nu este amuzant. Este extrem de dăunător”, a adăugat ea. „Diferențele culturale în materie de umor nu scuză un comportament care sperie oamenii sau le subminează sentimentul de siguranță. Intenția nu compensează impactul.”

NDR a declarat presei germane că grönlandezii nu au fost ținta satirei și și-a exprimat regretul.

Editor : Sebastian Eduard