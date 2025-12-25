Live TV

„Un miracol de Crăciun”: Un polițist împușcat în cap în atacul de la Bondi a ieșit din spital și își petrece sărbătorile acasă

Polițiști Bondi
La o săptămână de la împușcături viața își reintră în normal în zona Plajei Bondi, însă poliția e precaută și continuă patrulările. Foto: Profimedia
Un tânăr polițist care a fost împușcat în cap în timpul atacului de la Bondi Beach de zilele trecute a fost externat din spital, informează BBC.

Polițistul stagiar Jack Hibbert, care lucra de doar patru luni, patrulă la un eveniment de Hanukkah când doi bărbați înarmați au deschis focul, rănind peste 40 de persoane și ucigând 15.

Tânărul de 22 de ani, care a fost lovit și în umăr, și-a pierdut vederea la un ochi, dar se recuperează acum acasă, a confirmat familia sa într-o declarație.

„Ca familie, nu ne-am putea dori mai mult – faptul că Jack este acasă, mai ales de Crăciun, pare cu adevărat un miracol.”

Ei au mulțumit publicului pentru „sprijinul copleșitor” și au lăudat personalul medical pentru îngrijirea și dedicarea „excepționale”.

„Deși este acasă, el încă se recuperează și va avea nevoie de spațiu, sprijin și gânduri pozitive în continuare în această perioadă”, se adaugă în declarație.

Chiar și după ce a fost împușcat în timpul atacului, agentul Hibbert a continuat să ajute participanții la festival până când nu a mai putut fizic să o facă, a declarat anterior familia sa.

„Mulți dintre colegii săi care erau prezenți în noaptea incidentului l-au vizitat la spital și au dat mărturie despre curajul lui Jack în timpul incidentului... Au descris cum a acționat Jack, cum s-a îndreptat spre oamenii care aveau nevoie de ajutor, nu s-a îndepărtat de pericol”, au spus ei.

El a fost unul dintre cei doi polițiști răniți în timpul împușcăturilor, cel de-al doilea polițist, Scott Dyson, în vârstă de 25 de ani, fiind încă în recuperare la spital, potrivit ultimelor informații furnizate de poliție.

Un plan meticulos

Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, a fost acuzat de 59 de infracțiuni, inclusiv 15 capete de acuzare de crimă și unul de terorism. Un al doilea atacator, tatăl său, Sajid Akram, a fost împușcat mortal de poliție la fața locului.

Luni, noi documente judiciare au afirmat că cei doi au planificat „meticulos” atacul timp de luni de zile și că, cu două zile înainte de împușcături, au vizitat Bondi pentru recunoaștere.

