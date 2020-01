Un motan curajos a înfruntat trei coioți care atacau casa stăpânilor săi VIDEO

Un motan pe nume Max a devenit faimos după ce a înfruntat trei coioți în afara casei stăpânilor lui din Highland Park, în apropiere de Los Angeles, informează CNN.

Întâmplarea a avut loc de săptămâna trecută și a fost suprinsă de camera de supraveghere a proprietarilor.

"Eu și soțul meu ne uitam la un film când am văzut o umbră afară", a povestit Maya Gurrin. "Am ieșit afară și am văzut trei coioți care îl înconjuraseră pe Max".

Maya a gonit coioții, însă când a verificat filmarea de pe camera video de supraveghere a văzut ce se întâmplase înainte să iasă. Coioții în înconjuraseră pe Max și se pregăteau să-l atace, dar motanul nu ceda și se îndrepta spre ei, obligându-i să se retragă. Unul dintre coioți a sărit pe un o bordură înaltă pentru a scăpa de Max.

Maya Gurrin spune că este în stare de șoc, însă nu este surprinsă de comportamentul lui Max. "Mereu a fost nebun. Dacă era să se întâmple așa ceva unei pisici, trebuia să fie el", a spus stăpâna lui Max.

