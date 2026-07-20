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Premierii se succed la Downing Street Nr.10, dar motanul Larry rămâne o prezenţă constantă: Politicienii vin şi pleacă. Pisicile rămân

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Motanul Larry
Foto: Profimedia
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Din articol
Pedigri „Baletul” prim-miniştrilor Motan-vedetă Concurenţii săi

Motanul Larry, cea mai faimoasă felină din Regatul Unit, l-a întâmpinat luni pe cel de-al şaptelea colocatar al său de la Downing Street Nr. 10, unde a început să se plimbe pe „culoarele puterii” din reşedinţa oficială a prim-miniştrilor britanici în urmă cu mai mult de 15 ani, informează AFP.

„Politicienii vin şi pleacă; pisicile rămân”, se afirma într-un mesaj publicat pe contul dedicat motanului Larry pe reţeaua de socializare X, @Number10cat, în aşteptarea sosirii noului prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham, care îi succede lui Keir Starmer.

Iar celebrul motan pare că a transmis deja instrucţiunile sale: „Lui Larry îi place să ia micul-dejun la ora 09:00, un brunch la ora 10:30 şi prânzul la amiază, cu multe gustări între mese. Restul muncii e floare la ureche”.

Mai jos, patru detalii insolite despre această felină, locatarul permanent al reşedinţei de la Downing Street Nr. 10.

Pedigri

Larry a ajuns la Downing Street Nr. 10, reşedinţa oficială a şefului guvernului britanic, pe 15 februarie 2011, fiind adus de la un adăpost pentru câini şi pisici din Battersea, cu misiunea de a vâna şoarecii din acea clădire londoneză, considerată centrul puterii politice din Regatul Unit.

Acest motan cu o blană tărcată în nuanţe de maro şi gri, combinată cu pete albe, are propriul profil pe site-ul oficial al reşedinţei de la Downing Street Nr. 10, unde este prezentat sub titulatura de „Chief Mouser” („Prinzător-şef de şoareci”).

„Larry îşi petrece zilele primindu-i pe invitaţi, inspectând dispozitivele de securitate şi testând calitatea mobilierului de epocă pentru a-şi face siesta”, notează acelaşi site oficial.

Vârsta lui nu a fost comunicată în mod oficial, însă contul său de pe reţeaua de socializare X indică faptul că Larry are 19 ani.

„Baletul” prim-miniştrilor

Înainte de sosirea lui Andy Burnham, Larry a cunoscut deja şase prim-miniştri ai Regatului Unit. El a fost adus la Downing Street Nr. 10 în 2011 de conservatorul David Cameron, plecat de la putere în 2016 după şocul declanşat de victoria taberei care a votat „Da” la referendumul pentru Brexit.

Larry a trecut apoi prin „divorţul” tumultuos al Regatului Unit de UE, care a dus la înlăturarea Theresei May în 2019, înainte de a fi martorul scandalului „Partygate” - acele reuniuni festive şi ilegale organizate la Downing Street Nr. 10 de Boris Johnson, în plină pandemie de COVID-19.

A „întrezărit”-o şi pe Liz Truss, efemerul prim-ministru britanic (pentru doar 49 de zile) în 2022.

În cele din urmă, a descoperit şi alternanţa politică, atunci când Rishi Sunak i-a cedat locul laburistului Keir Starmer în urma victoriei obţinute de Partidul Laburist în alegerile din iulie 2024.

Motan-vedetă

Larry se poate lăuda că are un cont pe X care este urmărit de peste 900.000 de abonaţi. Este un cont umoristic creat de un anonim, unde, între două videoclipuri despre semenii săi, Larry se plânge de starea vremii şi îi ironizează frecvent pe politicieni - avându-l în special pe Nigel Farage, liderul partidului anti-imigraţie Reform UK, drept o ţintă predilectă.

Primele sale 100 de zile petrecute la Downing Street Nr. 10 au făcut şi obiectul unei cărţi, „The Larry Diaries”, publicată în octombrie 2011.

Semn al statutului său de vedetă de talie mondială, motanul Larry îi eclipsează cu regularitate, în faţa jurnaliştilor, pe liderii străini primiţi în vizită în celebra reşedinţă londoneză. În special în decembrie 2025, când s-a aşezat pe treptele clădirii cu ocazia sosirii preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Concurenţii săi

În timpul mandatului de doi ani al lui Keir Starmer, Larry a trebuit să se împace cu prezenţa celor două pisici ale familiei acestuia - JoJo şi Prince.

Pentru că Downing Street Nr. 10 nu serveşte doar ca birou de lucru, ci şi ca reşedinţă a prim-miniştrilor britanici în funcţie care aleg să locuiască acolo.

Cum se va desfăşura coabitarea motanului Larry cu noul şef de guvern, a cărui familie are un câine? Nu se ştie deocamdată dacă Axel, câinele lui Andy Burnham, va părăsi zona Manchester pentru a se muta la Londra.

Editor : Sebastian Eduard

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