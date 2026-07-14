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Europa „nu are timp” să-i facă față lui Putin fără armament american, avetizează șeful Luftwaffe

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ILA Berlin 2026
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius (stânga), alături de șeful Luftwaffe, Holger Neumann. Foto: Profimedia
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Din articol
Eforturi de direcționare a mai multor cheltuieli de apărare către producători europeni Voință există, timpul, nu

Germania trebuie să continue să achiziționeze arme cu eficacitate dovedită, precum avioanele de luptă din SUA, pentru a contracara amenințarea reprezentată de Vladimir Putin, chiar și în timp ce Europa își dezvoltă propria industrie de apărare pe termen lung, a declarat pentru POLITICO șeful forțelor aeriene ale țării. „Dezvoltarea propriilor noastre capacități necesită timp. În acest moment, nu avem timp”, a declarat generalul-locotenent Holger Neumann pentru POLITICO.

„Dacă sarcina forțelor aeriene sau a puterii aeriene a NATO, este să fim pregătiți cât mai repede posibil, s-ar putea să fim nevoiți să achiziționăm sisteme disponibile pe piață”, a spus generalul-locotenent Holger Neumann.

Astfel de sisteme s-ar putea să nu îndeplinească toate cerințele Germaniei, a spus el, dar ar putea fi totuși „cea mai bună opțiune pe care o poți cumpăra acum pentru următorii câțiva ani”.

„Dezvoltarea propriilor noastre capacități necesită timp. În acest moment, nu avem timp”, a spus Neumann.

Eforturi de direcționare a mai multor cheltuieli de apărare către producători europeni

Comentariile sale vin pe fondul eforturilor UE de a direcționa mai multe cheltuieli de apărare către producătorii europeni, reducând dependența de principalii furnizori americani, pe măsură ce țările europene se reînarmează rapid pentru a descuraja Rusia.

Uniunea Europeană utilizează noi instrumente de finanțare pentru a încuraja țările să efectueze achiziții comune și să consolideze baza industrială de apărare a blocului comunitar. Noile reguli pentru proiectele finanțate de UE limitează participarea țărilor din afara blocului comunitar, inclusiv a SUA, la cel mult 35% din valoarea unui proiect — un aspect care a stârnit nemulțumirea oficialilor americani.

Cu toate acestea, efortul industrial al UE este pe termen lung, în timp ce nevoile militare sunt imediate.

Neumann a afirmat că industria europeană dispune de capacități solide, dar nu a dezvoltat tehnologie de ultimă generație în același ritm ca Statele Unite. Obiectivul actual este acela de a acoperi lacunele imediate fără a renunța la proiectele europene.

Cel mai clar exemplu este avionul de vânătoare F-35 Lightning II, fabricat de compania americană Lockheed Martin. Berlinul a aprobat achiziția în valoare de 8,3 miliarde de euro a 35 de avioane de vânătoare stealth F-35A în decembrie 2022, iar aceste aeronave vor înlocui avioanele Tornado, care îmbătrânesc, în transportul bombelor atomice în cadrul acordurilor NATO privind partajarea armelor nucleare.

Voință există, timpul, nu

Primul avion german urmează să iasă de pe linia de producție din SUA în septembrie, a spus Neumann, iar primele avioane sunt așteptate la baza aeriană Büchel din vestul Germaniei până la sfârșitul anului 2027, după mai bine de un an de pregătire a piloților în SUA.

„Există idei în cadrul Luftwaffe privind achiziționarea unui număr mai mare de avioane F-35”, a spus el. „Decizia, desigur, aparține Ministerului Apărării. Și încă nu s-a luat nicio decizie.”

POLITICO a relatat anterior că guvernul german alocase peste 2 miliarde de euro pentru 15 avioane suplimentare, mărind flota planificată de la 35 la 50.

Discuția a căpătat un caracter urgent de când Germania și Franța au renunțat în iunie la planurile de a dezvolta împreună avionul de vânătoare de generația a șasea, care stă la baza Future Combat Air System, în urma disputelor dintre Airbus și Dassault privind conducerea și repartizarea sarcinilor.

Neumann a subliniat că conceptul mai larg al FCAS nu s-a încheiat neapărat. „Singura decizie luată este că nu vom construi împreună un avion de vânătoare cu pilot la bord”, a spus el.

Germania achiziționează, de asemenea, o altă tranșă de avioane Eurofighter, care urmează să fie livrate între 2031 și 2034. Neumann a precizat însă că, după această dată, nu ar mai trebui să aibă loc alte achiziții de avioane de generația a patra.

„Orice avioane de după 2035 sau începând cu acest an ar trebui să fie de generația a cincea sau mai avansate”, a spus el.

Neumann a afirmat că soluția finală ar trebui să rămână europeană, fie prin aderarea la un proiect existent, fie prin dezvoltarea unui nou avion împreună cu partenerii. Însă niciuna dintre aceste căi nu pare să poată asigura un avion de vânătoare până în 2035. „Întrebarea este ce se va întâmpla între timp”, a spus el.

Editor : M.C

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