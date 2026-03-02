Un număr limitat de zboruri din Dubai vor fi operate din această seară, anunță compania Emirates: „Vor fi contactați direct”

Compania aeriană Emirates, cu sediul în Dubai, a anunțat că va începe să opereze un număr limitat de zboruri începând din această seară, relatează Al Jazeera.

„Acordăm prioritate clienților cu rezervări anterioare, iar cei care au fost reprogramați pentru a călători cu aceste zboruri limitate vor fi contactați direct de Emirates”, se arată într-un comunicat, în care oamenii sunt îndemnați „să nu se prezinte la aeroport decât dacă au fost înștiințați”.

De asemenea, informația a fost confirmată și de Dubai Airports.

„Dubai Airports confirmă că o reluare limitată a operațiunilor va începe astăzi seară, 2 martie, cu un număr redus de zboruri permise să opereze de la Dubai International (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).

Călătorilor li se recomandă să nu se prezinte la DXB sau DWC decât dacă au fost contactați direct de compania aeriană cu o oră de plecare confirmată”, a transmis autoritatea pe X.

Informația vine în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi într-un ritm accelerat al escaladării, cu un bilanț militar tot mai amplu. După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-o campanie militară care se anunță de durată.

Editor : A.M.G.