Live TV

Un număr limitat de zboruri din Dubai vor fi operate din această seară, anunță compania Emirates: „Vor fi contactați direct”

Data publicării:
Dubai international airport arrival terminal 3.
Aeroportul Internațional Dubai. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Compania aeriană Emirates, cu sediul în Dubai, a anunțat că va începe să opereze un număr limitat de zboruri începând din această seară, relatează Al Jazeera.

„Acordăm prioritate clienților cu rezervări anterioare, iar cei care au fost reprogramați pentru a călători cu aceste zboruri limitate vor fi contactați direct de Emirates”, se arată într-un comunicat, în care oamenii sunt îndemnați „să nu se prezinte la aeroport decât dacă au fost înștiințați”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, informația a fost confirmată și de Dubai Airports. 

„Dubai Airports confirmă că o reluare limitată a operațiunilor va începe astăzi seară, 2 martie, cu un număr redus de zboruri permise să opereze de la Dubai International (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC). 

Călătorilor li se recomandă să nu se prezinte la DXB sau DWC decât dacă au fost contactați direct de compania aeriană cu o oră de plecare confirmată”, a transmis autoritatea pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Informația vine în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi într-un ritm accelerat al escaladării, cu un bilanț militar tot mai amplu. După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-o campanie militară care se anunță de durată.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
3
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
profimedia-1079236515
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Al treilea atac asupra Israelului. Iranul nu va...
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
Digi Sport
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pete hegseth
Pete Hegseth explică scopul intervenției militare a SUA în Iran. „Nu este un exercițiu de construcție a democrației”
US Military Aircraft Activity At RAF Base In England
Cum rămâne relevant în războiul modern un avion de vânătoare din anii ‘70. Exemplul F-15, folosit de SUA în operațiunea „Epic Fury”
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Consiliul Concurenței monitorizează piața carburanților. Bogdan Chirițoiu: „Nu am vrea să vedem creșteri nejustificate de preț”
adrian cozma
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, printre românii blocați în Dubai: „MAE trebuie să facă o comunicare mai bună”
oana toiu
Țoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile...
liderii coalitie
Noi negocieri în Coaliție privind bugetul: nu sunt suficienți bani...
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Emmanuel Macron: Franţa îşi va creşte numărul de focoase nucleare
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a...
Ultimele știri
Experiența profesională și averea lui Viorel Cerbu, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror-șef al DNA
Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran, spune Mark Rutte. Ce a declarat despre o implicare a forțelor NATO în operațiuni
Experiența profesională și averea Cristinei Chiriac, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Fanatik.ro
Legenda României care a fost interzisă la Universitatea Craiova: ”Mi-ai spus să merg la Steaua!”
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu...
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul la Palat, după ce campioana a ratat play-off-ul
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-ar fi găsit pentru pensionari?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Dorian Popa a fost la un pas de moarte în Japonia. O explozie i-a zguduit locuința în toiul nopții