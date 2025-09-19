Înapoi în anii '30. Un magazin din orașul german Flensburg a expus în vitrină un mesaj șocant: „Accesul evreilor este interzis”

Un afiș într-un magazin german care interzicea accesul evreilor a stârnit indignarea localnicilor și a oficialilor și a fost comparat cu mesajele afișate pe străzile germane în timpul celui de-al Treilea Reich. „EVREII sunt interziși aici!!!!”, se putea citi pe afișul din Flensburg, care a fost îndepărtat după o serie de plângeri adresate poliției. „Nu e nimic personal. Nici măcar antisemitism. Pur și simplu nu vă suport.”

Ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor, a scris joi pe X că „Anii 1930 s-au întors”, exprimându-și speranța că evreii și toate celelalte grupuri se vor ține departe de magazin. „Este aceeași ură veche, doar că scrisă cu un font diferit”, potrivit Times of Israel.

Atât locuitorii orașului, cât și oficiali guvernamentali și lideri politici au reacționat vehement, considerând mesajul un act clar de incitare la ură. Poliția a fost sesizată, iar procurorii au deschis un dosar pentru instigare la ură și discriminare.

Felix Klein, comisarul federal pentru combaterea antisemitismului, a condamnat ferm gestul și a cerut sancțiuni rapide. El a comparat mesajul cu practicile regimului nazist, care interzicea accesul evreilor în spații publice și comerciale.

Proprietarul magazinului, identificat de presa germană drept Hans Velten Reisch, a încercat să se apere, susținând că mesajul nu viza toți evreii, ci doar „pe cei care susțin războiul din Israel”. Cu toate acestea, explicația sa a fost considerată inacceptabilă și cinică.

Comisarul german pentru antisemitism, Felix Klein, a declarat pentru Die Welt că „acesta este antisemitismul în forma sa cea mai pură și, desigur, există referințe directe la era nazistă, când evreii erau boicotați și existau multe astfel de semne”.

Ministrul german al Educației, Karin Prien, care este evreică, a denunțat „antisemitismul flagrant” și a cerut „măsuri dure”.

Alți oficiali locali și federali au condamnat, de asemenea, mesajul, iar Parchetul a deschis o anchetă, a raportat agenția de știri germană.

Editor : M.C