Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”

Echipa de alpiniști aleși și antrenați de CIA pentru o misiune secretă în Himalaya avea totul pregătit: antena, cablurile și misteriosul dispozitiv SNAP-19C – un generator portabil alimentat cu combustibil radioactiv, similar cu cele folosite în misiunile de explorare a adâncului oceanelor și a spațiului cosmic. Echipa a fost trimisă în munții din nordul Indiei ca să monteze tot acest echipament special, inclusiv dispozitivul nuclear de mărimea unei mingi de plajă, pentru o operațiune de spionaj contra Chinei, care tocmai ce testase o bombă atomică.

Pas cu pas, alpiniștii au urcat pe o creastă montană foarte îngustă, în timp ce vântul puternic bătea din față și înaintau cu greu pe gheața alunecoasă. Un singur pas greșit putea duce la o cădere într-o prăpastie adâncă de sute de metri.

Chiar când mai aveau puțin și ajungeau pe vârful muntelui Nanda Devi, vremea „a luat-o razna”. Vântul s-a întețit, norii au coborât, iar alpiniștii au fost surprinși de viscol. Vârful muntelui a dispărut complet din vedere.

Liderul echipei, căpitanul Manmohan Singh Kohli, aflat în tabăra de bază avansată, a decis să oprească misiunea ca să salveze viața alpiniștilor. Aceștia au coborât de pe munte, după ce au ascuns echipamentul CIA pe o terasă de gheață, lăsând în urmă un dispozitiv nuclear ce conținea o treime din cantitatea de plutoniu folosită în bomba atomică detonată deasupra orașului Nagasaki la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.

Dispozitivul abandonat în Tabăra IV în 1965 nu a mai fost văzut niciodată.

Îngropat sub rocă și gheață în Himalaya, în unul dintre cele mai izolate locuri de pe Pământ, se ascunde un capitol senzațional al Războiului Rece, iar consecințele sale se simt chiar și azi, scrie New York Times.

Ce s-a întâmplat cu dispozitivul nuclear american ce conținea combustibil extrem de radioactiv? Nimeni nu știe răspunsul la această întrebare.

Model de generator identic cu cel dispărut pe Nanda Devi (dreapta). Alpiniștii CIA au reușit până la urmă să instaleze echipamente de spionaj pe alte vârfuri montane din regiune. Capturi foto: NYT

O operațiune CIA eșuată și eforturile președintelui american Jimmy Carter de a ascunde existența ei

Nanda Devi, înconjurat de alte vârfuri impracticabile, este unul dintre munții cei mai greu de escaladat din Himalaya. CIA l-a ales pentru că se află foarte aproape de granița cu China și este al doilea cel mai înalt munte din India, ceea ce le-ar fi oferit americanilor o poziție avantajoasă de unde puteau supraveghea teritoriul chinez pe o distanță de sute de kilometri.

Liderii locali, însă, se tem că plutoniul conținut în dispozitivul pierdut s-ar fi scurs într-un ghețar, ceea ce ar putea otrăvi apa care ajunge în râurile folosite de oamenii ce locuiesc în aval.

Guvernul american refuză să recunoască oficial faptul că au pierdut dispozitivul nuclear aproape de vârful muntelui acum 60 de ani. Misiunea ar fi trebuit să rămână mereu secretă, însă planurile CIA au fost date complet peste cap.

Un celebru fotograf care lucra la acea vreme pentru Național Geographic a inventat o poveste elaborată pentru a ascunde operațiunea secretă. Chiar și președintele american Jimmy Carter a încercat să ascundă adevărul despre misiunea eșuată cu mulți ani înainte ca el să devină președintele SUA.

La fel ca în prezent, SUA și India aveau o relație dificilă. Ambele țări erau îngrijorate de capacitățile nucleare în creștere ale Chinei și urmăreau cu atenție planurile Uniunii Sovietice în Afghanistan.

Și tot la fel ca acum, cele mai mari democrații din lume aveau destule motive să coopereze, cu toate că nu aveau prea multă încredere una în cealaltă.

Dispozitivul nuclear dispărut și pagubele pe care le putea produce ar fi putut foarte ușor să ducă la o ruptură a relațiilor dintre cele două țări. Dar, după cum arată mai multe interviuri și foste documente secrete din arhivele guvernelor de la Washington și New Delhi, acest lucru nu s-a întâmplat.

Președintele Carter și premierul indian Morarji Desai au trecut peste neîncrederea care le afecta relația la acea vreme și au cooperat, în secret, în speranța că vor putea face ca această problemă să dispară la fel de repede ca dispozitivul nuclear abandonat în munții Himalaya.

Arma radiologică, scenariul sinistru de care se tem oamenii de știință

Și de această dată, însă, misiunea a eșuat. Primul val de scandaluri a izbucnit în anii ‘70, iar problema nu a dispărut nici până în prezent.

Sătenii din așezările izolate din această regiune din Himalaya, dar și mai mulți activiști de mediu și politicieni, se tem că dispozitivul nuclear ar putea aluneca într-un izvor de unde materialul radioactiv pe care îl conține ar putea contamina apele care alimentează râul Gange, cel mai sacru fluviu din India, care susține viața a milioane de oameni.

Unul dintre alpiniștii care au participat la misiunea CIA crede că dispozitivul se află acum îngropat „în cea mai adâncă parte a ghețarului” din Nanda Devi. Foto: Profimedia Images

Plutoniul este extrem de toxic, iar dacă dispozitivul este deteriorat, oamenii care îl vor găsi s-ar putea îmbolnăvi de cancer la ficat, plămâni sau oase.

Oamenii de știință spun că generatorul nu va exploda, în primul rând pentru că, spre deosebire de o armă nucleară, dispozitivul nu are un declanșator. Totuși, ei se tem de un scenariu sinistru în care miezul de plutoniu ar putea fi folosit pentru a construi o armă radiologică.

Alpiniștii care au cărat dispozitivul pe munte și au jurat să nu dezvăluie nimic despre misiune cu zeci de ani în urmă au trăit mereu cu o teamă în suflet știind ce consecințe ar putea avea operațiunea lor eșuată.

„Nu o să uit niciodată momentul când l-am lăsat acolo sus”

Mulți dintre ei au murit între timp, inclusiv căpitanul Kohli care a condus echipa. Jim McCarthy a rămas singurul alpinist american în viață care a participat la acea misiune.

„Nu o să uit niciodată momentul când l-am lăsat acolo sus”, a spus McCarthy. „Într-un moment de intuiție, am știut că îl vom pierde. I-am spus: ‘Faci o greșeală uriașă’.”

„Va fi foarte rău. Trebuie să aduci generatorul înapoi. Nu poți lăsa plutoniu lângă un ghețar care alimentează Gangele!” a strigat McCarthy, vizibil afectat în continuare de ceea ce s-a întâmplat în timpul misiunii desfășurate în urmă cu 60 de ani. „Știi cât de mulți oameni depind de Gange?”

Planul nebunesc a pornit de la generalul Curtis LeMay, care conducea la acea vreme Forțele Aeriene ale Statelor Unite și a fost unul dintre arhitecții strategiei americane privind armele nucleare. El a fost, de asemenea, cel care a amenințat că va bombarda Vietnamul de Nord până se va „întoarce în Epoca de Piatră”.

Cel care i-a dat ideea a fost Barry Bishop, un fotograf Național Geographic și cunoscut alpinist care a escaladat Muntele Everest. În timpul unei petreceri, fotograful i-a povestit generalului despre priveliștea minunată de pe vârful Everestului, de unde poți vedea teritorii din Tibet și China interioară aflate la sute de kilometri depărtare.

La scurt timp după acea petrecere, CIA l-a chemat pe Bishop și a început să pună la cale planul îndrăzneț: un grup de alpiniști americani aveau să se strecoare pe ascuns în Himalaya, cărând după ei mai multe rucsacuri pline cu echipamente de supraveghere până în vârf de munte, acolo unde urmau să instaleze un senzor secret ce putea intercepta semnalele radio emise în timpul testelor cu rachete desfășurate de China.

„CIA ne otrăvește apele”. Scandalul izbucnește 13 ani mai târziu

Planul inițial al CIA era ca echipa de alpiniști să monteze stația de telemetrie pe muntele Kanchenjunga, al treilea cel mai înalt vârf montan din lume după Everest și K2. „Le-am spus că cel care îi sfătuiește pe cei de la CIA este un idiot”, a spus căpitanul Kohli într-un interviu mai vechi pentru NYT.

La acea vreme, Kanchenjunga nu fusese escaladat decât o singură dată. „Le-am spus: ‘Nu o să duceți niciodată tot acel echipament până sus’”, a povestit și McCarthy, care a fost la fel de surprins de planul CIA precum Kohli. Până la urmă, au ales muntele Nanda Devi.

Căpitanul Kohli a organizat misiuni de căutare a dispozitivului în 1967 și 1968, însă echipele de alpiniști nu au mai găsit nimic. McCarthy crede că dispozitivul se află acum îngropat „în cea mai adâncă parte a ghețarului”.

CIA a încercat de mai multe ori să instaleze dispozitive de spionaj pe munții din Himalaya, însă, la mijlocul anilor ‘70, tehnologia a fost depășită de noii sateliți pe care SUA i-a trimis pe orbită și care puteau intercepta mult mai multe semnale decât o mică antenă în vârf de munte.

Când povestea a ajuns în presă, 13 ani mai târziu, a provocat un scandal uriaș, în special în India. Oamenii au ieșit în stradă cu pancarte pe care scria „CIA ne otrăvește apele”.

O alunecare de teren și o inundație cu sute de victime. „Am crezut că a explodat generatorul”

Când o alunecare de teren și o avalanșă de gheață au provocat inundații uriașe în apropiere de Nanda Devi, în 2021, căpitanul Kohli s-a gândit imediat la generatorul dispărut. „Ce altceva ar putea fi?” În jur de 300 de persoane au murit sau au dispărut în urma incidentului.

„Inițial, am crezut că a explodat generatorul”, a spus și Dhan Singh Rana, un fermier local care a scris articole despre mediu. Până la urmă, el a părut să accepte concluzia unor cercetători care au spus că încălzirea globală a dus la formarea unei fisuri enorme în ghețar, ceea ce a provocat în ultimă instanță alunecarea de teren și inundația.

„Chiar dacă dispozitivul nu explodează, el rămâne acolo și asta alimentează de la sine sentimentul de teamă”, a spus Rana. „Dacă oamenii pot merge pe Lună, de ce nu pot afla ce s-a întâmplat cu acest dispozitiv?”

Chiar dacă riscul ca apa din râul Gange să fie otrăvită prin contaminarea cu plutoniu este unul foarte mic, având în vedere cantitățile enorme de apă care alimentează Gangele, generatorul ar putea fi foarte periculos dacă ar fi găsit de localnici care nu știu ce se află în interiorul obiectului metalic.

Mai mult, dacă cele șapte capsule cu plutoniu din generator ar ajunge pe mâna unor teroriști, aceștia ar putea face o armă care, odată aruncată în aer, va împrăștia praf radioactiv peste tot.

Căpitanul Kohli a spus că dacă CIA le-ar fi oferit toate informațiile despre misiune nu ar mai fi făcut-o în același fel. „Planul lor a fost prostesc, acțiunile lor au fost nebunești, cine i-a sfătuit a fost nesăbuit, iar noi am fost prinși la mijloc.”

„Întreaga chestie este un capitol trist al vieții mele”, a mai spus Kohli în interviul pe care l-a oferit pentru NYT cu puțin timp înainte de a muri.

