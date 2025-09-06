Live TV

Un surfer a fost ucis de un rechin, în Australia. Este primul astfel de atac mortal în Sydney din 2022 încoace

Locuitorii se plimbă de-a lungul țărmului după ce plajele din nordul Sydney sunt închise în urma unui presupus atac al unui rechin la Long Reef Beach, pe 6 septembrie 2025. Foto: Profimedia

Un „mare rechin” a ucis un surfer sâmbătă, în largul unei plaje populare din Sydney, a anunţat poliţia, un atac mortal rar care a dus la închiderea mai multor plaje din Australia, informează AFP.

Victima, un localnic în vârstă de 57 de ani, se afla la surf împreună cu cinci sau şase prieteni în apele Pacificului, în largul plajelor Long Reef şi Dee Why, la nord de Sydney, au precizat autorităţile, potrivit News.ro.

Acest surfer experimentat, căsătorit şi tată al unei fete, a pierdut „mai multe membre”, a declarat şeful poliţiei din statul New South Wales, John Duncan, într-o conferinţă de presă.

„Din câte am înţeles, el şi placa lui au dispărut sub apă”, a adăugat el. „Corpul a fost găsit plutind în valuri”, iar „placa surferului era ruptă în două”.

Doi surferi l-au zărit în apă şi l-au adus la mal. „Din păcate, în acel moment, pierduse deja foarte mult sânge, iar încercările de resuscitare au eşuat”, a continuat Duncan.

Martorii au văzut rechinul, a indicat poliţia, care menţionase anterior un „rechin mare”.

Experţii guvernamentali vor examina rămăşiţele plăcii şi corpul victimei pentru a determina specia rechinului, a declarat poliţia.

Majoritatea muşcăturilor grave din Australia sunt provocate de rechini albi mari, rechini buldog şi rechini tigru.

Imaginile difuzate de mass-media locală arătau poliţişti adunaţi pe ţărm şi ambulanţe parcate în apropiere.

Plajele situate între cartierele nordice Manly şi Narrabeen au fost închise pentru cel puţin 24 de ore, a declarat Surf Life Saving NSW, filiala locală a unei reţele de cluburi de salvamari voluntari şi profesionişti.

Este vorba despre primul atac mortal al unui rechin în Sydney din 2022, când Simon Nellist, un instructor de scufundări britanic în vârstă de 35 de ani, a fost ucis în largul Little Bay. Anteriorul atac mortal în oraş datează din 1963.

Ultimul atac mortal din Australia a avut loc în martie, când un surfer a fost ucis în largul plajei izolate Wharton Beach, în Australia de Vest.

Din 1791, în Australia au fost înregistrate peste 1.280 de incidente cu rechini, dintre care peste 250 mortale, potrivit unei baze de date privind întâlnirile dintre aceşti rechini şi oameni.

