Vaccinuri pentru mai multe forme de cancer și boli cardiovasculare ar putea fi gata până în 2030. „Vor salva sute de mii de vieți”

Vaccinuri care ar putea fi folosite pentru cancer, boli cardiovasculare dar și o gamă largă de boli respiratorii ar putea fi gata până la sfârșitul acestui deceniu, spun experții, adăugând că tehnologia fabricării acestora s-a dezvoltat enorm în perioada pandemiei, scrie The Guardian.

Cercetătorii spun că s-au realizat progresele "cât pentru 15 ani" pe durata pandemiei.

Doctorul Paul Burton, director medical al companiei Moderna, spune că vaccinurile pentru mai multe forme de cancer ar putea fi disponibile în cinci ani.

"Vom avea un vaccin care va fi foarte eficient și va salva sute de mii, dacă nu milioane de vieți. Cred că vom putea oferi vaccinuri personalizate pentru cancer pentru multe tipuri de tumori", a spus acesta.

Paul Burton a adăugat că infecțiile respiratorii ar putea fi acoperite de un singur vaccin care va proteja simultan împotriva COIVD, a gripei și a virusului respirator sincițial (RSV).

Aceste terapii sunt bazate pe tehnologia ARN mesager, care "învață" celulele să producă proteine care declanșează un răspuns al sistemului imunitar împotriva bolii.

De exemplu, un vaccin ARN mesager ar putea alerta sistemul imunitar în privința unui cancer care se dezvoltă în corpul pacientului și oferi instrucțiunile necesare pentru ca sistemul imunitar să nu distrugă și celulele sănătoase.

Acest lucru va implica o biopsie a tumorii pacientului și o analiză genetică pentru identificarea mutațiilor care nu sunt prezente în celulele sănătoase. Astfel se va putea crea un vaccin personalizat.

"Am învățat în ultimele luni că ARN mesager nu funcționează doar în cazul bolilor infecțioase sau doar pentru COVID. Poate fi folosit în cazul mai multor afecțiuni: cancer, boli infecțioase, boli cardiovasculare, boli autoimune, boli rare. Avem studii în toate aceste domenii și sunt foarte promițătoare".

Compania a anunțat deja rezultate pozitive în tratarea virusului respirator sincițial și a cancerului de piele, tehnologia dezvoltată în aceste domenii urmând să fie evaluată cu prioritate de autoritățile de reglementare din SUA.

Saltul tehnologic din pandemie

Atât Moderna, cât și Pfizer sau Novavax spun că perioada de pandemie a dus la o dezvoltare fără precedent a tehnologiei vaccinurilor.

"Pandemia a grăbit mult dezvoltarea tehnologiei. Ne-a permis și grăbirea fabricației, am devenit foarte buni în a face cantități mari de vaccin foarte rapid", spune Paul Burton, de la Moderna.

Și compania Pfizer a început recent testele clinice pentru vaccinuri ARN mesager pentru gripă și Zona Zoster, în colaborare cu BioNTech.

"Învățămintele trase de pe urma dezvoltării vaccinului pentru COVID-19 ne-au ajutat să abordăm cu mai multă expertiză dezvoltarea tehnologiei ARN mesager, iar acum cercetările noastre s-au extins. Am câștigat cunoștințe științifice cât pentru un deceniu în doar un an", a declarat un purtător de cuvânt al Pfizer pentru The Guardian.

Despre experiența căpătată pe durata pandemiei a vorbit și Filip Dubovsky, președintele diviziei de cercetare și dezvoltare a companiei Novavax.

"A fost o accelerare masivă nu doar a tehnologiilor tradiționale în ceea ce privește vaccinurile, dar și a celor care până atunci se aflau doar în faza de licențiere", a declarat acesta.

Doctorul Richard Hackett, directorul CEPI, o organizație internațională formată din instituții publice și firme private care are ca misiune promovarea și dezvotltarea vaccinurilor, spune că cel mai mare impact asupra tehnologiei pe durata pandemiei de COVID a fost scurtarea timpului necesar pentru dezvoltarea vaccinurilor.

"A însemnat că unele lucruri care s-ar fi desfășurat pe durata unui deceniu sau a 15 ani au fost comprimate într-un an, un an și jumătate", a spus acesta.

