VIDEO | Imagini inedite de la Campionatul Mondial de Bărbi şi Mustăţi

Sute de bărbaţi au participat la un Campionatul Mondial de Bărbi şi Mustăţi din Antwerp, Belgia. Concurenţii au avut nevoie de multă inspiraţie pentru a se întrece unul pe altul în extravaganţă.

Concurent: Am venit tocmai din America pentru Campionatul Mondial de Bărbi şi Mustăţi. Am venit cu şuviţa asta de barbă pieptănată peste cap şi să creez ceva nou, ceva ce n-a mai fost făcut. Vedeţi că am câteva cercuri şi aici, mi-a luat ceva timp.

Concurent: Inspiraţia pentru asta? Să fiu sincer? Am venit aici cu o cu totul altă temă în minte, dar mi s-a spus aseară că nu am voie cu ea, pentru că aş fi descalificat. Aşa că am inventat asta cu totul la întâmplare azi dimineaţă când m-am trezit. Mi-era şi foarte rău...

Concurent: Inspiraţia mea a fost o legendă a bărboşilor. Îl cheamă Arney şi este astăzi aici. El are o octo-barbă şi am vrut şi eu să văd dacă pot să-mi fac o octo-mustaţă.