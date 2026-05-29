Lotul Belgiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ce jucători importanți lipsesc

Rudi Garcia (62 de ani), selecționerul Belgiei, a anunțat lotul final al „Dracilor roșii” pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Belgia nu a câștigat niciodată Campionatul Mondial de Fotbal. Cea mai mare performanță din istoria echipei naționale a Belgiei a fost obținerea locului al treilea (medalia de bronz) la Campionatul Mondial din Rusia, în anul 2018. În acea ediție, selecționata belgiană a învins Anglia în finala mică cu scorul de 2-0.

Din lot nu puteau lipsi vedete precum portarul lui Real Madrid, Thibaut Courtois, sau Kevin De Bruyne, vedeta lui Napoli și căpitanul echipei naționale.

Totuși, mai mulți jucători de top nu au prins lotul final al Belgiei pentru Mondial: Cei mai importanți fiind Lois Openda (atacantul lui Juventus), Mats Seelz (portarul lui Nottingham), Romeo Lavia (mijlocașul lui Chelsea) sau Malick Fofana (extrema lui Lyon), scrie DigiSport.

Belgia face parte din grupa G, alături de Egipt, Iran și Noua Zeelandă.

„Dracii Roșii” vor debuta pe 15 iunie cu Egipt la Seattle. Apoi, Belgia va înfrunta Iranul la Los Angeles. În ultima partidă din grupă, Belgia va da peste Noua Zeelandă, pe 27 iunie, în Canada, la Vancouver.

Grupa G

Belgia

Egipt

Iran

Noua Zeelandă

• PORTARI: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)
• FUNDAȘI: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
• MIJLOCAȘI: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
• ATACANȚI: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

 

