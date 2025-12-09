Video Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare Data actualizării: 09.12.2025 13:42 Data publicării: 09.12.2025 13:36 Sursa: captură video Imagini inedite au fost filmate într-un cartier rezidențial din Viena. Proprietarul unui mașini sport de 300.000 de euro și-a urcat bolidul în balcon, pe motiv că nu a găsit loc de parcare. Doi români au murit în Tenerife, după ce valuri uriaşe au lovit o piscină naturală Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR/ Băluță pierde din cauza lui Grindeanu Ciprian Ciucu, declarații despre primele măsuri la PMB după câștigarea alegerilor Rafila: Nu trebuie pus semnul egal între rezultatele din Bucureşti şi o decizie politică legată de ieşirea de la guvernare Ce cadouri și prime primesc angajații români de Crăciun Autocar cu zeci de pasageri, implicat într-un accident pe DN1, la Sinaia: doi oameni au fost duși la spital Cum va fi vremea duminică, în ziua votului Un șofer a intrat cu mașina într-un copac și apoi a lovit două ambulanțe venite să-i acorde ajutor Expert în apărare: Rusia ar putea provoca România în zona economică exclusivă, care nu e acoperită de Articolul 5. „Suntem vulnerabili” Amar Dezic este un bosniac de 28 de ani care a făcut avere dintr-un service auto. El a susținut că nu a găsit loc de parcare pentru mașina sa scumpă și că așa procedează miliardarii din Dubai.Poliția austriacă n-a gust gluma și l-a obligat să readucă cu roțile pe pământ mașina de 830 de cai putere. Editor : M.B. Etichete: austria masina viena balcon Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian... 2 Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept... 3 Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio... 4 Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente... 5 Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...