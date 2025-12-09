Imagini inedite au fost filmate într-un cartier rezidențial din Viena. Proprietarul unui mașini sport de 300.000 de euro și-a urcat bolidul în balcon, pe motiv că nu a găsit loc de parcare.

Amar Dezic este un bosniac de 28 de ani care a făcut avere dintr-un service auto. El a susținut că nu a găsit loc de parcare pentru mașina sa scumpă și că așa procedează miliardarii din Dubai.

Poliția austriacă n-a gust gluma și l-a obligat să readucă cu roțile pe pământ mașina de 830 de cai putere.

Editor : M.B.