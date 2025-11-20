Zelenski acceptă să negocieze planul american de pace pentru „încheierea justă a războiului” cu Rusia

Ucraina a anunțat joi că a primit din partea Statelor Unite un plan pentru încheierea războiului cu Rusia, un document considerat controversat în Europa. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis secretarului armatei SUA, Dan Driscoll, că este gata să negocieze planul american, pentru o „încheiere justă” a războiului cu Rusia, iar părțile au convenit asupra unui calendar accelerat pentru finalizarea acordului.

ACTUALIZARE 23,06 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a spus joi secretarului armatei SUA, Dan Driscoll, că este dispus să colaboreze cu administrația Trump la noul plan pentru pace în Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru Axios.

Planul cere Ucrainei să facă concesii enorme, inclusiv să cedeze Rusiei teritorii pe care în prezent le controlează. Dar, în loc să îl respingă imediat, Zelenski a acceptat să negocieze, iar biroul său a transmis că se așteaptă să discute planul cu președintele Trump în zilele următoare.

Un oficial american a declarat că Zelenski și Driscoll „au convenit asupra unui calendar accelerat pentru semnare”. Biroul lui Zelenski a precizat într-un comunicat că președintele ucrainean „a prezentat principiile fundamentale care contează pentru poporul nostru, iar în urma întâlnirii de astăzi, părțile au convenit să lucreze la prevederile planului într-un mod care să ducă la încheierea justă a războiului”.

Zelenski a scris ulterior pe X că Ucraina este „pregătită pentru o muncă constructivă, onestă și rapidă” la planul lui Trump pentru încheierea războiului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Delegația lui Driscoll plănuise inițial să călătorească în Ucraina pentru a discuta despre tehnologia militară și strategie, înainte ca Casa Albă să îi ceară să ajute la „relansarea negocierilor” cu Zelenski în numele emisarului SUA Steve Witkoff și al secretarului de stat Marco Rubio, a declarat un al doilea oficial american.

Știre inițială

"Preşedintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform evaluării americane, ar putea redinamiza diplomaţia", a scris preşedinţia de la Kiev pe Telegram, adăugând că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are în vedere să discute "în zilele următoare" acest plan cu omologul său american Donald Trump.

"Suntem pregătiţi acum, la fel ca înainte, să colaborăm constructiv cu partea americană, precum şi cu partenerii noştri din Europa şi din lume astfel încât rezultatul să fie pacea", se arată în acelaşi mesaj, scrie Agerpres.

Acest plan, a cărui existenţă a fost iniţial dezvăluită de publicaţia americană Axios, are 28 de puncte a fost elaborat în urma unor consultări ruso-americane, în special între emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi emisarul economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi, iar unii politicieni europeni compară propunerile apărute în presă cu o cerere de capitulare a Kievului.

Conform unor surse anonime, planul ar prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, precum şi recunoaşterea anexării Crimeei şi a altor regiuni ucrainene ocupate de Rusia. De asemenea, Ucrainei i s-ar solicita să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 400.000 de soldaţi şi să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune.

În schimb, Rusia ar restitui Ucrainei porţiuni din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO şi fără prezenţa de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Casa Albă nu a comentat planul descris de Axios. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a scris pe platforma X că Washingtonul va "continua să dezvolte o listă de idei posibile pentru a pune capăt acestui război, pe baza contribuţiilor ambelor tabere în conflict", însă "obţinerea unei păci durabile va necesita ca ambele părţi să accepte concesii dificile, dar necesare", a spus Rubio.

O delegaţie a armatei americane, condusă de secretarul Dan Driscoll şi de şeful Statului Major, Randy George, se află la Kiev şi are joi seară o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui poziţie este slăbită în urma unui scandal de corupţie în care sunt implicaţi apropiaţi ai săi, în timp ce pe front situaţia armatei ucrainene se înrăutăţeşte.

Delegaţia americană s-a întâlnit deja cu comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîski, care a cerut ajutor pentru apărarea spaţiului aerian al Ucrainei, pentru extinderea capacităţilor de atac în profunzimea teritoriului rus şi stabilizarea liniei frontului.

Citește și Steve Witkoff a scăpat din greşeală cine e sursa care a divulgat planul secret negociat de Trump cu Rusia

Editor : M.I.