Live TV

Video Marco Rubio, despre războiul SUA-Iran: „E posibil ca lumea să primească veşti bune” în următoarele ore. Ce spune Teheranul despre Ormuz

Data actualizării: Data publicării:
marco rubio
Secretarul de stat american Marco Rubio. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Ce spune Teheranul

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat duminică că în ultimele 48 de ore s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte un cadru care ar putea rezolva situaţia din Strâmtoarea Ormuz. Iranul nu a acceptat nicio decizie nouă legată de programul său nuclear în cadrul negocierilor pentru încetarea conflictului pe care le poartă cu Statele Unite, a relatat duminică agenţia de ştiri Tasnim, afiliată statului, citată de CNN.

De asemenea, Rubio a sugerat că mai multe informaţii despre situaţia cu Iranul ar putea fi anunţate mai târziu în cursul zilei şi a evocat posibilitatea unor veşti bune cu privire la strâmtoare în următoarele ore.

Rubio a reiterat că Iranul nu va deţine niciodată arme nucleare. „Cred că este posibil ca, în următoarele ore, lumea să primească veşti bune”, a declarat el reporterilor din New Delhi, potrivit News.ro.

Preşedintele Donald Trump a anunţat sâmbătă că un acord mai amplu între Statele Unite şi Iran a fost „în mare parte negociat” şi că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, semnalând un potenţial impuls către încheierea războiului care durează de luni de zile.

Ce spune Teheranul

Iranul nu a acceptat nicio decizie nouă legată de programul său nuclear în cadrul negocierilor pentru încetarea conflictului pe care le poartă cu Statele Unite, a relatat duminică agenţia de ştiri Tansim, afiliată statului, în condiţiile în care dinspre Washington vin informaţii că s-ar fi ajuns la un acord pentru încetarea războiului, iar un anunţ ar putea interveni încă de duminică, potrivit CNN.

„Iranul nu a acceptat nicio acţiune în domeniul nuclear în acest moment”, a transmis Tasnim, duminică, pe X.

Conform termenilor unui potenţial acord care se află încă în negociere prin intermediul mediatorilor, „a fost prevăzută o perioadă de 30 de zile pentru implementarea măsurilor legate de blocada maritimă şi de Strâmtoarea Ormuz şi, simultan, va fi stabilită o perioadă de 60 de zile pentru negocierile privind problema nucleară”.

Într-o relatare separată pe Telegram, agenţia a declarat că Strâmtoarea Ormuz „nu va reveni la statutul său dinainte de război”.

„Iranul continuă să sublinieze exercitarea suveranităţii sale asupra Strâmtorii Ormuz prin diverse mijloace, ale căror detalii vor fi anunţate ulterior”, a transmis Tasnim.

„În plus, blocada maritimă trebuie ridicată complet în termen de 30 de zile, conform înţelegerii. Dacă blocada navală nu este ridicată, nu vor interveni modificări în Strâmtoarea Ormuz”, potrivit Tansim.

Agenţia de ştiri a relatat, de asemenea, că o parte din activele iraniene îngheţate în străinătate trebuie eliberate ca prim pas al oricărui acord.

„Pe baza experienţelor negative anterioare ale Iranului cu încălcările angajamentelor de către cealaltă parte în ceea ce priveşte eliberarea activelor, Iranul a subliniat că orice înţelegere iniţială (memorandum) este condiţionată de eliberarea a cel puţin unei părţi din aceste active într-un mod în care ţara să poată avea acces la ele”, scrie Tansim.

Aceeaşi agenţie îl citează pe preşedintele ţării, Masoud Pezeshkian, care a dat asigurări că nicio decizie în Iran nu va fi luată fără permisiunea liderului suprem, declaraţia fiind făcută după ce Donald Trump a afirmat că un acord de pace a fost „negociat în mare parte”.

Pezeshkian a mai spus că nicio decizie nu va fi luată în afara cadrului Consiliului Suprem de Securitate Naţională, autoritatea constituţională a Iranului pentru apărare şi securitate naţională.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a fost văzut în public de la numirea sa în martie, ceea ce a dus la speculaţii cu privire la starea sa de sănătate şi locul în care se află, după ce atacurile americane şi israeliene l-au ucis pe tatăl şi predecesorul său, ayatollahul Ali Khamenei, în prima zi a războiului.

La începutul acestei luni, presa de stat iraniană a relatat că Mojtaba Khamenei s-a întâlnit cu un comandant militar de rang înalt, dar şi cu preşedintele. Nu au fost publicate fotografii sau înregistrări video ale întâlnirilor.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
3
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
4
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
cnair
5
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să...
Nord-coreencele ”au cucerit” întreaga Asie! Gestul cu care au lăsat Coreea de Sud ”mască” + Mesaj pentru Kim Jong Un
Digi Sport
Nord-coreencele ”au cucerit” întreaga Asie! Gestul cu care au lăsat Coreea de Sud ”mască” + Mesaj pentru Kim Jong Un
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The Wedding Of SelfSacrificing Couples, Tehran, Iran - 18 May 2026
Femeile fără văl și rachetele colorate cu care Teheranul încearcă să înmoaie chipul războiului: „Vedem roz și simțim mirosul sângelui”
Xi Jinping / Donald Trump / Vladimir Putin
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Donald Trump face salutul militar
Trump a câștigat bătăliile, dar pierde războiul cu Iranul? Semnele care alimentează temerile Washingtonului
President Trump Holds A Cabinet Meeting At The White House
Trump anunță că oscilează între o înțelegere cu Iranul şi reluarea războiului. „Fie avem un acord bun, fie îi arunc în aer”
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Qatar avertizează Iranul că libertatea de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz nu este „negociabilă”
Recomandările redacţiei
profimedia-1104956591
Putin a lovit Kievul cu racheta hipersonică Oreșnik, folosită pentru...
tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna: Tehnocrația în România nu a adus lucruri foarte bune...
urs hotel
Panică în Poiana Brașov: un urs a intrat într-un hotel. „La 112 i s-a...
Dmitri Medvedev
Explicația lui Dmitri Medvedev pentru utilizarea rachetei Oreșnik...
Ultimele știri
„E timpul să insistăm, nu să ne retragem”. Apelul Kievului către aliați, după atacul masiv cu rachete și drone rusești
Reacția UE după atacul Rusiei asupra Kievului: „Acte de teroare abominabile”, spune Kaja Kallas
Echipa României a câştigat medalia de aur la Campionatele Europene Canotaj pentru Juniori din Germania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România
Fanatik.ro
Ce afaceri are Mihai Rotaru. Din ce face bani patronul Universității Craiova: “Pe Roșia Montană am pierdut...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Revoluție la Rapid, după ce Pancu a renunțat la 150.000 de euro pentru a reveni în Giulești: Dobre și alte...
Adevărul
Cea mai odioasă crimă politică a secolului XX și consecințele ei. Masacrul familiei ultimului țar al Rusiei...
Playtech
Când ieși la pensie în România și câți ani trebuie să cotizezi. Vârsta de pensionare, noutăți din 2026
Digi FM
Păr grizonant, farmec deloc știrbit. Cinci dintre cei mai doriți actori de la Hollywood, trecuți de 60 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit...
Pro FM
Janet Jackson, prezență rară pe covorul roșu cu doar câteva zile înainte de a împlini 60 de ani. „Arată...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Adevărul despre alimentele procesate. Ce spun nutriționiștii despre produsele din supermarket
Newsweek
România trebuie să crească vârsta de pensionare ca să mai poată plăti pensiile. Avertisment fără precedent
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ea e Quadzilla, găina cu patru picioare care a cucerit internetul: „Este șefa curții”
Film Now
Brad Pitt, mustrat de Quentin Tarantino pe platourile filmului care i-a adus Oscarul: „Vei fi ca și mort în...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...