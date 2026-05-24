Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat duminică că în ultimele 48 de ore s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte un cadru care ar putea rezolva situaţia din Strâmtoarea Ormuz. Iranul nu a acceptat nicio decizie nouă legată de programul său nuclear în cadrul negocierilor pentru încetarea conflictului pe care le poartă cu Statele Unite, a relatat duminică agenţia de ştiri Tasnim, afiliată statului, citată de CNN.

De asemenea, Rubio a sugerat că mai multe informaţii despre situaţia cu Iranul ar putea fi anunţate mai târziu în cursul zilei şi a evocat posibilitatea unor veşti bune cu privire la strâmtoare în următoarele ore.

Rubio a reiterat că Iranul nu va deţine niciodată arme nucleare. „Cred că este posibil ca, în următoarele ore, lumea să primească veşti bune”, a declarat el reporterilor din New Delhi, potrivit News.ro.

Preşedintele Donald Trump a anunţat sâmbătă că un acord mai amplu între Statele Unite şi Iran a fost „în mare parte negociat” şi că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, semnalând un potenţial impuls către încheierea războiului care durează de luni de zile.

Ce spune Teheranul

Iranul nu a acceptat nicio decizie nouă legată de programul său nuclear în cadrul negocierilor pentru încetarea conflictului pe care le poartă cu Statele Unite, a relatat duminică agenţia de ştiri Tansim, afiliată statului, în condiţiile în care dinspre Washington vin informaţii că s-ar fi ajuns la un acord pentru încetarea războiului, iar un anunţ ar putea interveni încă de duminică, potrivit CNN.

„Iranul nu a acceptat nicio acţiune în domeniul nuclear în acest moment”, a transmis Tasnim, duminică, pe X.

Conform termenilor unui potenţial acord care se află încă în negociere prin intermediul mediatorilor, „a fost prevăzută o perioadă de 30 de zile pentru implementarea măsurilor legate de blocada maritimă şi de Strâmtoarea Ormuz şi, simultan, va fi stabilită o perioadă de 60 de zile pentru negocierile privind problema nucleară”.

Într-o relatare separată pe Telegram, agenţia a declarat că Strâmtoarea Ormuz „nu va reveni la statutul său dinainte de război”.

„Iranul continuă să sublinieze exercitarea suveranităţii sale asupra Strâmtorii Ormuz prin diverse mijloace, ale căror detalii vor fi anunţate ulterior”, a transmis Tasnim.

„În plus, blocada maritimă trebuie ridicată complet în termen de 30 de zile, conform înţelegerii. Dacă blocada navală nu este ridicată, nu vor interveni modificări în Strâmtoarea Ormuz”, potrivit Tansim.

Agenţia de ştiri a relatat, de asemenea, că o parte din activele iraniene îngheţate în străinătate trebuie eliberate ca prim pas al oricărui acord.

„Pe baza experienţelor negative anterioare ale Iranului cu încălcările angajamentelor de către cealaltă parte în ceea ce priveşte eliberarea activelor, Iranul a subliniat că orice înţelegere iniţială (memorandum) este condiţionată de eliberarea a cel puţin unei părţi din aceste active într-un mod în care ţara să poată avea acces la ele”, scrie Tansim.

Aceeaşi agenţie îl citează pe preşedintele ţării, Masoud Pezeshkian, care a dat asigurări că nicio decizie în Iran nu va fi luată fără permisiunea liderului suprem, declaraţia fiind făcută după ce Donald Trump a afirmat că un acord de pace a fost „negociat în mare parte”.

Pezeshkian a mai spus că nicio decizie nu va fi luată în afara cadrului Consiliului Suprem de Securitate Naţională, autoritatea constituţională a Iranului pentru apărare şi securitate naţională.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a fost văzut în public de la numirea sa în martie, ceea ce a dus la speculaţii cu privire la starea sa de sănătate şi locul în care se află, după ce atacurile americane şi israeliene l-au ucis pe tatăl şi predecesorul său, ayatollahul Ali Khamenei, în prima zi a războiului.

La începutul acestei luni, presa de stat iraniană a relatat că Mojtaba Khamenei s-a întâlnit cu un comandant militar de rang înalt, dar şi cu preşedintele. Nu au fost publicate fotografii sau înregistrări video ale întâlnirilor.

