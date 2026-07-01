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Doi polițiști britanici, anchetați după ce au încătușat un student înjunghiat care cerea ajutor

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Two British Policemen wearing Traditional Helmets-Click below for more.
Foto: Getty Images
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Din articol
„Nu pot să respir” – momentele surprinse de camere Reacții și tensiuni în Marea Britanie

Doi polițiști britanici fac obiectul unei anchete pentru „abatere gravă” în legătură cu arestarea, în decembrie anul trecut, a unui student care a fost încătușat în timp ce agoniza după ce fusese înjunghiat, a anunțat miercuri organismul responsabil cu monitorizarea acțiunilor poliției.

Rolul poliției în cazul uciderii lui Henry Nowak, un student alb în vârstă de 18 ani, înjunghiat mortal în Southampton (sud) de Vickrum Digwa, un tânăr sikh în vârstă de 23 de ani, a stârnit indignare în Marea Britanie și acuzații de părtinire în favoarea imigranților, transmite AFP preluată de Agerpres.

Polițiștii i-au dat crezare inițial criminalului, care a pretins în mod fals că fusese victima unui atac motivat rasial din partea studentului.

„Nu pot să respir” – momentele surprinse de camere

Imaginile difuzate de poliție după condamnarea ucigașului îl arată pe student, întins pe jos la sosirea agenților, spunând de mai multe ori cu voce slabă: „Nu pot să respir” și „am fost înjunghiat”.

În aceleași imagini, în loc să-i acorde ajutor, polițiștii vorbesc cu Vickrum Digwa, aflat în picioare lângă ei, după care îl încătușează pe Henry Nowak și îi spun că este arestat, însă acesta deja nu mai reacționează.

IOPC, un organism independent care monitorizează acțiunile poliției, a anunțat miercuri că a deschis o anchetă asupra celor doi polițiști care au ajuns primii la fața locului în noaptea crimei.

„Dovezile indică faptul că este posibil ca acești doi polițiști (...) să fi încălcat standardele de conduită profesională referitoare la îndatoririle și responsabilitățile lor”, arată comunicatul IOPC.

Poliția din Hampshire, comitatul unde este situat Southampton, prezentase scuze după cele petrecute.

Reacții și tensiuni în Marea Britanie

Acest eveniment „ar putea afecta grav încrederea publicului în forțele de ordine”, a declarat Derrick Campbell, oficial al IOPC, citat în comunicat. „În urma anchetei noastre, vom decide dacă cineva ar trebui să facă obiectul unei proceduri disciplinare”, a adăugat el.

IOPC a indicat, de asemenea, că încearcă „să stabilească dacă originea etnică sau religia lui Henry (Nowak) sau a familiei Digwa a influențat acțiunile și deciziile polițiștilor”.

Filmarea cu camera corporală a unui polițist care arăta intervenția forțelor de ordine a fost făcută publică pe 2 iunie, a doua zi după ce Vickrum Digwa a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare timp de 21 de ani pentru uciderea lui Henry Nowak.

După difuzarea imaginilor, au izbucnit violențe împotriva forțelor de ordine la sfârșitul unei manifestații la Southampton. Mai multe personalități de extremă dreapta au denunțat o „poliție cu două viteze”, iar liderul partidului antiimigrație Reform UK, Nigel Farage, a condamnat „prejudecăți împotriva albilor”.

Editor : Ana Petrescu

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