Maria Corina Machado spune că este hotărâtă să revină în Venezuela, în ciuda arestării unuia dintre apropiaţi

Opozanta venezueleană Maria Corina Machado a declarat luni la Washington că dorinţa de a se întoarce în ţara sa nu a fost "în niciun fel" afectată, ci "dimpotrivă", de arestarea unuia dintre apropiaţii săi la doar câteva ore după eliberarea din închisoare.

"Acest lucru nu afectează în niciun fel întoarcerea mea. Dimpotrivă", a declarat recenta laureată a Premiului Nobel pentru Pace pentru AFP, cu privire la arestarea disidentului Juan Pablo Guanipa, luni, după mai puţin de douăsprezece ore de libertate.

"V-am spus clar că am anumite sarcini de îndeplinit înainte de a mă întoarce. Odată ce aceste obiective vor fi atinse, voi reveni în Venezuela", a adăugat ea, fără a oferi mai multe detalii despre o posibilă dată.

"Acestea vor fi comunicate în timp util prin canale oficiale", a răspuns Machado, citată de Agerpres. "Am fost foarte clară că obiectivul meu este să mă întorc în Venezuela cât mai curând posibil şi să sprijin venezuelenii în procesul de tranziţie democratică", a adăugat opozanta.

Juan Pablo Guanipa, fost vicepreşedinte al Adunării Naţionale, în vârstă de 61 de ani, şi cea mai importantă figură dintre prizonierii politici venezueleni, a fost eliberat duminică şi din nou arestat câteva ore mai târziu, la cererea parchetului, care a stabilit că acesta a încălcat termenii eliberării. Familia sa spune că nu ştie unde se află bărbatul.

Duminică "a fost o zi cu emoţii foarte contrastante", a descris Maria Corina Machado, între "uşurarea multor persoane dragi care au văzut întoarcerea persoanei pe care o iubesc atât de mult" şi "reacţia tiraniei, care a reluat imediat arestarea şi răpirea prietenului meu".

Lidera opoziţiei a vorbit după o vizită la sediul Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului (CIDH), a cărei ultimă misiune în Venezuela datează din 2002. Guvernul de la Caracas nu le-a permis experţilor acesteia, ale căror activităţi includ vizitarea închisorilor şi discuţii cu oponenţii politici, să mai revină.

Editor : A.P.