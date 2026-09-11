Soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, cere să fie eliberată din închisoare. Ce motive invocă

Soția fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro, Cilia Flores, încarcerată în Statele Unite și inculpată pentru trafic de droguri, a cerut să fie plasată în arest la domiciliu, invocând probleme cardiace și nevoia unor investigații medicale, potrivit AFP și News.ro.

Înainte de a fi capturată de către Statele Unite, Cilia Flores „era sănătoasă și nu urma niciun tratament pe termen lung, cu excepția unei injecții lunare”, dă asigurări avocatul său, Mark Donnelly, într-un document datat miercuri.

În prezent, încarcerată într-o închisoare din Brooklyn, ea suferă de probleme cardiace care necesită o explorare coronariană și, eventual, o intervenție chirurgicală, anunță apărarea sa.

Condițiile de detenție nu îi permit să primească îngrijirile medicale necesare în mod corespunzător, apreciază avocatul.

El cere ca aceasta să fie plasată în arest la domiciliu, în Statele Unite, într-un regim extrem de strict, cu supraveghere 24 de ore din 24 și brățară electronică, precum și să i se confiște pașaportul.

Fostul șef de stat venezuelean Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați în urma unei operațiuni speciale, la 3 ianuarie, la Caracas. Ei sunt acuzați că au contribuit la trimiterea a tone de cocaină către Statele Unite.

Cei doi neagă faptele de care sunt acuzați. Nicolas Maduro susține că este „un prizonier de război” al Statelor Unite.

Editor : Ș.A.