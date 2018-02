„Masacrul este pur și simplu inimaginabil”. Mărturiile din infern ale localnicilor captivi în Ghouta de Est

Civilii captivi în enclava siriană Ghouta de Est spun că au fost complet abandonați de sponsorii grupărilor rebele și la „bunul plac” al bombardamentelor neîncetate ale regimului lui Bashar al-Assad, susținut de avioanele de luptă ale Rusiei și de Iran.

Corespondentul The Guardian din Orientul Mijlociu, Marin Chulov, a reușit să stea de vorbă cu câțiva dintre civilii prinși în asediul Ghoutei.

Statele Unite, Qatar sau Arabia Saudită, care au înarmat rebelii din enclavă, pentru ca apoi să sisteze subit orice transfer de arme, „nu au avut destulă rezistență pentru treaba asta”, spune Afif Ahmed, un negustor din Douma, care s-a ascuns cu familia sub ruinele fostului său magazin.

„În schimb, Iranul și Rusia au rezistență. Cel puțin nu își abandonează prietenii (regimul lui Bashar al-Assad – n.r.)”.

La distanță de Ghouta Orientală, în nordul Siriei, și Turcia, un alt susținător vital al opoziției anti-Assad, și-a mutat lupa de pe această enclavă, reorientându-și finanțele și armele, laolaltă cu susținătorii ei rebeli sirieni, spre avanposturile kurde YPG (aliații SUA în lupta împotriva ISIS) din regiunea Afrin.

„Obișnuiau să ne spună: «Aveți încredere, tirania nu va triumfa» (...) Au fost mulți oameni cu tot soiul de promisiuni. Regret că am fugit și că nu am rămas să lupt alături de cei dragi”, i-a mărturisit prin telefon corespondentului The Guardian un fost rebel, Adnan Shamli, care a evadat din Ghouta de Est în luna iunie a anului trecut.

„Masacrul de aici este pur și simplu inimaginabil. Qatarul nu ne-a dat niciun motiv pentru care ales să oprească finanțarea. Sperăm că își vor relua sprijinul. La fel și Turcia”, spune Wael Rahman, purtătorul de cuvânt al grupării rebele Falaq al-Rahman.

„Ne așteptăm moartea. Asta e tot ce spun să zic”, a declarat pentru un alt corespondent, de la Euronews, Abu Salah, în vârstă de 22 de ani, a cărui soție este însărcinată în luna a cincea.

De la începutul - duminică - al unei noi campanii aeriene contra acestei enclave în care sunt asediate aproximativ 400.000 de persoane, peste 270 de civili - inclusiv 67 de copii - au fost ucişi, iar alte sute răniţi, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR).

Mai multe spitale au fost scoase din serviciu, iar distrugerile sunt enorme în această regiune, asfixiată din 2013 de un asediu al regimului lui Bashar al-Assad şi pradă a unei crize umanitare acute, cu cazuri de malnutriţie şi foamete.

Asediul

După o noapte în care aproximativ 100 de obuze au fost trase asupra regiunii, noi atacuri au omorât, miercuri, zece civili - între care trei copii - şi au rănit alte 200 de oameni, a precizat SOHR, care se sprijină pe o vastă reţea de surse în această ţară devastată de război.

Raiduri au ţintit mai multe localităţi. În afară de bombe, avioane au lansat butoaie cu explozivi asupra localităţilor Arbin şi Ain Turma - o armă care omoară orbeşte şi a cărei utilizare este denunţată de ONU şi ONG-uri internaţionale, precizează Observatorul.

În spitale neatinse de atacuri, paturile nu ajung, iar răniţi sunt îngrijiţi pe jos, în timp ce sălile de operaţii lucrează la capacitate maximă.

Într-un spital din oraşul Duma, o infirmieră povesteşte despre primirea, marţi, a unei femei însărcinate în şase luni, scoasă dintre dărâmături. „A fost rănită grav. Am trecut la o naştere prin cezariană, dar nici copilul şi nici mama nu au putut să fie salvaţi”, a declarat Maram pentru AFP.

La câţiva kilometri, Mohammed, în vârstă de 35 de ani, o ţinea în braţe pe fiica vecinilor, moartă în ruinele unui imobil surpat la Duma. „Ce crimă a comis această fetiţă?”, repeta el, fără să ştie nimic despre soarta familiei sale.

Aviaţia Rusiei, aliata regimului lui al-Assad, a bombardat marţi Ghouta de Est pentru prima oară în ultimele trei luni.

SOHR nu a precizat dacă aceasta a efectuat raiduri miercuri.

Noua campanie aerienă a început în ziua în care regimul şi-a consolidat poziţiile în jurul acestei regiuni, în vederea unui asalt terestru, care nu a fost lansat, încă.

Puterea preşedintelui Bashar al-Assad caută să recucerească această enclavă, de unde rebeli trag obuze, uneori soldate cu morţi, asupra capitalei. Ghouta de Est este ultimul bastion aflat sub controlul rebelilor în apropiere de Damasc.

Regimul a reuşit să recucerească mai multe localităţi rebele în împrejurimile Damascului, în virtutea unor aşa-zise acorduri „de reconciliere”, care se traduc în evacuarea combatanţilor, în schimbul încetării bombardamentelor şi asediilor.

Înainte de Ghouta de Est, mai multe zone rebele - precum oraşul Homs, în 2012, sau Alep, în 2016 - au fost zdrobite în bombardamente şi asedii asfixiante impuse de regim cu scopul de a-i obliga pe insurgenţi să depună armele, iar pe civili să fugă.

Consiliul de Securitate al ONU

Între timp, consiliul de Securitate al ONU ar urma să se pronunţe prin vot, probabil joi, asupra unui proiect de rezoluţie care cere o încetare a focului timp de 30 de zile în Siria, pentru a permite livrarea ajutorului umanitar şi evacuările medicale, au informat miercuri diplomaţi citaţi de AFP, transmite Agerpres.



Suedia şi Kuweitul, care au redactat propunerea, au solicitat un vot „cât de rapid posibil", a precizat misiunea diplomatică suedeză, adăugând că acesta va avea loc probabil joi.



Nu se cunoaşte încă dacă Rusia intenţionează să-şi folosească dreptul de veto pentru a bloca propunerea. Unii diplomaţi au spus că aşteaptă din partea Moscovei o simplă abţinere pe acest subiect.



Înaintea acestei chemări la vot, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a pronunţat de asemenea asupra situaţiei din Siria, cerând „o oprire imediată a oricărei acţiuni de război în Ghouta de Est", o enclavă rebelă de lângă Damasc devenită, potrivit lui, „iadul pe Pământ".



Bombardamentele intense ale regimului sirian, începute de duminică, s-au soldat cu 310 civili decedaţi, dintre care 72 de copii, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).



De la începutul războiului, cu aproape şapte ani în urmă, aceasta este campania aeriană cea mai devastatoare împotriva acestei vaste regiuni, unde trăiesc aproximativ 400.000 de civili.



Rusia a cerut o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate joi, pentru a discuta despre ceea ce ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a descris drept o „situaţie complexă".



Proiectul de rezoluţie cheamă la o încetare a focului ce va deveni efectivă la 72 de ore după eventuala sa aprobare. Livrarea ajutorului umanitar şi evacuările medicale ar începe 48 de ore mai târziu.



Textul proiectului cere ridicarea asediilor ce vizează Ghouta de Est, Yarmouk, Foua şi Kefraya şi ordonă tuturor părţilor să „înceteze privarea civililor de hrană şi medicamente indispensabile supravieţuirii lor".



Într-o concesie făcută Rusiei, proiectul de încetare a focului a fost amendat săptămâna trecută, în cursul unor intense negocieri, în sensul de a preciza că armistiţiul nu se va aplica şi în privinţa luptelor contra grupărilor jihadiste Stat Islamic şi Al-Qaida.



Aceasta ar permite guvernului sirian să-şi continue atacurile în special în provincia Idleb, ultima care nu se află sub controlul regimului.