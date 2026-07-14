Ilie Bolojan: Europa are de luat decizii importante. Avem un război la graniţe, să investim mai mult în securitate

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel, marţi, la investiţii mai mari în securitate, în contextul războiului din Ucraina.

„În această perioadă, Europa are de luat decizii importante. Avem un război la graniţele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate şi în acelaşi timp să ne întărim economiile şi să rămânem competitivi. România şi Franţa au multe lucruri pe care le pot face împreună, de la apărare şi energie, până la industrie şi tehnologie. Avem o relaţie solidă şi încredere unii în alţii. Cred că în anii următori trebuie să folosim această bază pentru a dezvolta mai multe proiecte", a afirmat Bolojan, la recepţia de 14 Iulie de la Ambasada Franţei la Bucureşti, potrivit Agerpres.

El a subliniat că la temelia statului român stă un important sprijin francez, deoarece o bună parte din generaţia care a construit România modernă s-a format în Franţa.

„Ne-am bazat pe sprijinul Franţei în Primul Război Mondial, când misiunea militară franceză condusă de generalul Berthelot a contribuit la reorganizarea Armatei Române. Astăzi avem din nou militari francezi în România, pentru că Franţa conduce Grupul de Luptă Multinaţional al NATO şi are în ţara noastră un contingent important de militari şi de tehnică militară. Le mulţumesc militarilor francezi pentru că alături de ceilalţi militari ai NATO contribuie la securitatea ţării noastre şi a regiunii din care facem parte", a transmis Ilie Bolojan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul interimar a amintit că în prezent 80 de pompieri români sunt în Franţa, unde împreună cu colegii francezi lucrează pentru prevenirea şi combaterea încendiilor de pădure.

El a reiterat că Franţa este unul dintre principali investitori în România, cu investiţii de peste 12 miliarde de euro şi peste 11.000 de companii franceze înregistrate în ţara noastră.

„Sunt fabrici care produc în România, locuri de muncă, furnizori români care cresc odată cu marile companii, cu tehnologie şi experienţă care vin în economia noastră. Companiile franceze sunt prezente în industria auto, în energie, în agricultură, în apărare, în sectorul bancar, sănătate şi digitalizare. Ne dorim mai multe investiţii franceze în România, mai ales în domeniile în care putem să construim pe termen lung: energie, industria de apărare, tehnologie şi producţia cu valoare adăugată", a adăugat Bolojan.

Prim-ministrul interimar a evocat şi comunităţile care unesc cele două ţări.

„Avem o comunitate importantă de români stabilită în Franţa. Sunt studenţi, sunt medici, sunt cercetători, sunt oameni care lucrează în construcţii şi în multe alte domenii. Le mulţumim autorităţilor franceze pentru sprijinul pe care îl acordă pentru integrarea acestei comunităţi. Dar, avem şi o comunitate franceză activă în România, pentru că, dacă te duci în multe din companiile franceze de aici, găseşti echipe mixte, români şi francezi, care lucrează împreună de ani de zile", a adăugat şeful Guvernului.

Editor : M.B.