Trump îi oferă asigurări lui Benjamin Netanyahu: „Nu va fi arestat în SUA”

Preşedintele american Donald Trump a asigurat luni că premierul israelian Benjamin Netanyahu nu va fi arestat în Statele Unite, la două zile după ce primarul New York-ului a evocat această posibilitate, relatează AFP şi Reuters.



„Benjamin Netanyahu nu va fi arestat, sub nicio formă, cât timp se află în Statele Unite ale Americii”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa, Truth Social, lăudând rolul acestuia în războiul împotriva Iranului.

Primarul din New York, Zohran Mamdani, a declarat într-un interviu publicat sâmbătă de New York Times că poartă discuţii privind posibilitatea juridică de a-l aresta pe premierul israelian în timpul Adunării Generale a ONU din septembrie, susţinând că „locul lui este la Haga”.



Curtea Penală Internaţională a emis un mandat de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru presupuse crime împotriva umanităţii în Fâşia Gaza, în contextul acţiunilor israeliene declanşate de atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

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Editor : C.A.