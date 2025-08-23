Mike Pompeo, fostul secretar de Stat al SUA, îl avertizează pe Trump „să nu-l recompenseze pe Putin pentru invadarea Ucrainei”

Fostul secretar de Stat și fost șef al CIA Mike Pompeo l-a avertizat pe președintele american Donald Trump „să nu-l recompenseze pe Putin pentru invadarea Ucrainei”. “Ca om care a negociat față în față cu astfel de dictatori, știu că o conciliere nu face decât să le stimuleze apetitul, cum spunea Churchill, e ca și cum ai hrăni un crocodil, sperând că vei fi mâncat ultimul”, scrie Financial Times.

Fost șef al diplomației americane, pe aproape tot mandatul prim al lui Donald Trump, după ce anterior condusese CIA, Mike Pompeo publică un articol de opinie în Financial Times, prin care laudă parțial tactica actualului președinte al SUA, dar numai pentru a-i transmite apoi un avertisment sever.

„Întâlnirile extraordinare pe care președintele Donald Trump le-a avut săptămâna trecută cu președintele rus Vladimir Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni importanți demonstrează angajamentul său profund pentru realizarea unei păci durabile după trei ani și jumătate de vărsare de sânge, lucru pe care predecesorul său nu l-a urmărit niciodată. Președintele mobilizează forța Americii pentru a construi coaliția necesară pentru a asigura viitorul Ucrainei – exact genul de pârghie de care se teme Putin”. se arată în analiza lui Pompeo.

În plus, spune Pompeo, forțarea aliaților NATO la majorarea cheltuielilor de apărare este “exact genul de pârghie de care se teme Putin”.

„Ca persoană care a stat la masa negocierilor cu Putin în calitate de secretar de Stat, știu că el răspunde doar la forță. Trump înțelege această realitate. Succesul său în asigurarea angajamentului aliaților NATO de a aloca 5% din bugetul național pentru apărare dovedește că abordarea sa dă rezultate acolo unde diplomația eșuează. Acest realism lucid va fi esențial pentru a garanta că orice acord care va pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei va asigura suveranitatea Kievului și va descuraja Moscova de la viitoare acte de agresiune”, arată Pompeo.

Dar, mai arată el, pacea cu orice preț este periculoasă, dacă ea ar recompensa agresiunea rusă, deschizând apoi calea spre o invadare a Moldovei sau a altor state vecine, sau chiar încurajând China să ocupe Taiwanul.

“Predarea controlului asupra Donbasului, centrul industrial al Ucrainei și centura defensivă cheie către Rusia ar împiedica reconstrucția țării și ar pregăti terenul pentru ca Rusia să-și finalizeze cucerirea. (…) Este o linie roșie: Ucraina nu ar trebui niciodată obligată să recunoască pretențiile Rusiei asupra teritoriilor pe care Moscova le-a confiscat și ocupat ilegal. (…) Putin nu a dat niciun semn că este pregătit să cedeze ceva semnificativ în numele păcii și și-a demonstrat disprețul față de acest proces diplomatic prin continuarea atacurilor asupra civililor ucraineni în ultimele zile. Mai mult, sugestia absurdă a lui Serghei Lavrov că Rusia ar trebui să aibă un drept de veto efectiv asupra oricăror aranjamente de securitate pentru a proteja Ucraina indică faptul că Kremlinul fie crede că poate intimida, fie că poate împinge Occidentul să facă o înțelegere proastă”.

Pompeo arată că fără o desfășurare a forțelor europene, susținute de cele ale SUA, de-a lungul frontierei dintre Rusia și Ucraina, Kievul nu va putea accepta niciun acord de pace.

„Putin trebuie să fie convins că orice agresiune viitoare va declanșa un răspuns copleșitor. În cele din urmă, Trump trebuie să rămână ferm în susținerea “Coaliției Voinței” a europenilor și gata să facă tot ce este necesar ca răspuns la orice viitoare încălcări ale suveranității ucrainene de către Rusia. (…) Ca om care a negociat față în față cu dictatori, de la Phenian la Moscova, știu că o conciliere nu face decât să le stimuleze apetitul; parafrazându-l pe Winston Churchill, este ca și cum ai hrăni un crocodil, sperând că vei fi mâncat ultimul. Dacă America prezidează negocieri care duc în final la o victorie pentru Putin, nu vom pune capăt acestui război, ci îl vom garanta pe următorul”, mai scrie fostul secretar de Stat american.

„Orice acord de pace care nu include garanții solide de securitate pentru Ucraina nu valorează nici cât hârtia pe care este tipărit. Ucraina a mai văzut acest film: în 1994, Occidentul a promis să protejeze suveranitatea Ucrainei în schimbul predării armelor nucleare sovietice aflate atunci pe teritoriul ucrainean.

Dar cuvintele frumoase nu se traduc în fapte, așa cum a demonstrat Putin când a invadat Ucraina pentru prima dată în 2014 și apoi din nou în 2022. De fapt, Putin nu a dat niciun semn că ar fi dispus să facă concesii semnificative în numele păcii și și-a arătat disprețul față de acest proces diplomatic prin continuarea atacurilor asupra civililor ucraineni în ultimele zile”, mai spune Pompeo.

Editor : Marina Constantinoiu