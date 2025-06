Iranul a încercat să-l asasineze pe Mike Pompeo într-un hotel din Europa, în 2022, și a recrutat asasini pe teritoriul SUA în 2024 (WP)

Amenințările la adresa securității lui Trump și a colaboratorilor săi le-au schimbat radical practicile și viziunea asupra lumii, potrivit unei relatări obținute de The Washington Post din cartea „2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America” (2024: Cum a recucerit Trump Casa Albă și democrații au pierdut America), scrisă de Josh Dawsey, Tyler Pager și Isaac Arnsdorf, care urmează să fie publicată luna viitoare. Iranul a fost aproape să orchestreze asasinarea fostului secretar de Stat Mike Pompeo într-un hotel european în 2022, iar (pe atunci) candidatul Donald Trump și echipa sa de campanie au fost informați în septembrie 2024 de către oficiali ai serviciilor de informații că vechiul dușman al SUA recrutase asasini care erau activi la momentul respectiv pe teritoriul american, potrivit cărții, citate de The Washington Post.

Multe dintre schimbări au provenit din cele două tentative de asasinat cărora Trump le-a supraviețuit în ultimele luni ale campaniei. Dar amenințările din partea Iranului, în special, par să fi impregnat candidatul și colaboratorii săi cu un nivel de teamă și anxietate care le-a influențat gândirea în fiecare zi și a determinat schimbări majore în programul și deplasările lui Trump, potrivit cărții. Autoritățile au investigat dacă vreunul dintre bărbații implicați în tentativele de asasinat are legături cu Iranul, dar până în prezent nu au dezvăluit nicio legătură.

Detaliile adaugă un nou context deciziei președintelui din weekendul trecut de a autoriza o misiune de bombardament pentru a distruge capacitățile nucleare ale Iranului, deși nu se știe încă în ce măsură aceste evenimente au influențat decizia lui Trump, scrie WP.

Amenințările descrise în carte nu se limitează la Iran. Cartea se încheie cu învestirea lui Trump în ianuarie, așa că nu surprinde posibilitatea existenței unor amenințări actuale, notează sursa citată.

Incidentul privindu-l pe Pompeo nu era cunoscut

Asasini iranieni au încercat să ucidă oficiali americani de cel puțin trei ori în cei trei ani care au precedat alegerea lui Trump, pe măsură ce campania sa prezidențială se intensifica. Două dintre aceste tentative au fost larg mediatizate, dar incidentul în care a fost implicat Pompeo la Paris nu a fost dezvăluit până acum. O noutate este și informația din carte conform căreia oficiali ai serviciilor secrete americane au informat echipa lui Trump în septembrie anul trecut că Iranul a recrutat echipe de asasini care rămân active în țară.

În 2022, iranienii au aflat de hotelul din Paris unde era cazat Pompeo și au încercat să-l asasineze. El a scăpat cu greu, se arată în carte, dar nu sunt furnizate alte detalii.

Relatarea din carte se bazează pe interviuri cu sute de persoane, inclusiv oficiali de rang înalt din campania electorală, de la Casa Albă și din forțele de ordine, precum și pe note, e-mailuri, înregistrări și însemnări din agenda personală.

Amenințarea la adresa lui Pompeo adaugă o nouă perspectivă asupra deciziei luate în ianuarie de Trump de a revoca protecția de securitate pentru el, pentru fostul consilier pentru securitate națională John Bolton și pentru un alt consilier de rang înalt care se confruntau cu amenințări din partea Iranului, așa cum a relatat New York Times la momentul respectiv. Președintele a declarat: „Când ai protecție, nu o poți avea pentru tot restul vieții”.

Întrebată joi dacă președintele ia în considerare reinstaurarea protecției de securitate pentru foști oficiali, inclusiv Pompeo, având în vedere tensiunile crescute cu Iranul, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor: „Nu se ia în considerare acest lucru în momentul de față”.

Un purtător de cuvânt al lui Pompeo a refuzat să comenteze această știre. În cartea sa publicată în 2023, „Never Give an Inch” (Nu ceda niciun centimetru), Pompeo a scris că un membru al Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, acuzat de complot pentru asasinarea lui Bolton, a încercat să angajeze un asasin plătit cu 1 milion de dolari pentru a-l ucide pe Pompeo.

Pompeo a scris că planul nu era „nefericit” și că „potențialii atacatori au supravegheat casele și birourile” ca parte a pregătirilor lor.

„Această amenințare este doar una dintre multele pe care familia mea și cu mine le-am primit de când am părăsit funcția”, a scris el. „Deși detaliile trebuie omise aici, alți americani – unii foști oficiali ai administrației Trump, unii lideri militari americani de rang înalt și unii americani obișnuiți – rămân pe lista de persoane de ucis a Iranului. Cel mai îngrijorător pentru noi și familiile noastre este că campaniile de asasinat ale Iranului nu au dată de expirare.”

O istorie a amenințărilor de la părăsirea funcției

Trump a adoptat o poziție agresivă față de Iran în timpul primului său mandat. El s-a retras dintr-un acord cu alte națiuni occidentale în care Iranul se angajase să elimine sau să reducă anumite aspecte ale programului său nuclear. A reimpus sancțiuni economice. Și a ordonat o operațiune militară care a dus la uciderea comandantului Forțelor Quds iraniene, Qasem Soleimani, provocând multiple tentative de răzbunare din partea Iranului, începând cu o serie de atacuri cu rachete și escaladând ulterior la comploturi de asasinat, inclusiv cel care l-a vizat pe Pompeo.

Atacurile anterioare raportate pe teritoriul SUA au fost legate de Iran, inclusiv un incident din 2022 în care un asasin însărcinat cu uciderea unei disidente iraniene a ajuns până la ușa casei acesteia din Brooklyn cu o pușcă de asalt. În același an, autoritățile americane au arestat un membru al Gărzii Revoluționare sub acuzația de complot pentru asasinarea lui Bolton. După doi ani, cu o zi înainte ca Trump să fie împușcat la un miting electoral în Butler, Pennsylvania, autoritățile au arestat un pakistanez care plănuia să asasineze un politician american neidentificat, în numele Iranului.

Relații cu rețele infracționale din Occident

În plus, The Washington Post a relatat anterior că Iranul a cultivat relații cu rețele infracțioanale din Occident pentru a-și duce la îndeplinire atacurile, inclusiv angajarea a doi membri ai bandei de motocicliști Hells Angels într-un complot împotriva unui fost ofițer militar iranian care trăia sub o identitate falsă în Maryland.

În urma atacurilor din weekendul trecut, oficialii americani și occidentali din domeniul securității au declarat că se așteaptă ca Iranul sau aliații săi să răspundă în mod similar sau poate chiar cu mai multă forță decât au făcut-o după moartea lui Soleimani.

Regândirea securității lui Trump

Iranul a fost doar una dintre numeroasele surse de amenințări la adresa siguranței lui Trump până în 2024. Însă, împreună, aceste amenințări au schimbat modul în care funcționa campania sa, potrivit cărții. Oficialii de securitate au transformat efectiv Mar-a-Lago, reședința și clubul privat al lui Trump din Palm Beach, Florida, într-o tabără înarmată. L-au convins pe Trump să călătorească într-un avion momeală deținut de Steve Witkoff, un investitor imobiliar care este acum trimisul său special în Orientul Mijlociu.

Trump a schimbat avionul pentru o călătorie după ce agenții Serviciului Secret au devenit deosebit de îngrijorați cu privire la avionul său, care putea fi vulnerabil la rachete sol-aer, având mai puține sisteme de apărare decât Air Force One, se arată în carte.

În acea zi, membrii echipei sale de campanie s-au urcat în avion și l-au așteptat să se alăture lor. În schimb, ușa s-a închis, iar Chris LaCivita, unul dintre managerii de campanie, le-a explicat ce se întâmplă, se arată în carte.

Cartea relatează apoi următorul dialog:

„Șeful nu zboară cu noi astăzi”, a spus LaCivita.

„Deci noi suntem momeala?”, a spus unul dintre membri staffului.

LaCivita a răspuns că nu, dar a subliniat importanța de a face mișcări mai neașteptate.

„În acest moment”, a spus el, „suntem prea previzibili”.

În celelalte zile, când Trump călătorea cu avionul său, agenții Serviciului Secret au început să zboare cu avioane momeală și să conducă pe pista din spatele lui în timp ce decola, ca măsură de precauție suplimentară în cazul în care cineva ar fi tras asupra avionului. Echipa lui Trump a început să se întâlnească la Mar-a-Lago pentru verificări de securitate, în loc să se adune la aeroport. Odată, un agent a strigat la personal în timp ce urcau la bord: „Urcați în avion cât puteți de repede! Țineți capul jos!”

Agenții, au aflat ulterior asistenții, erau îngrijorați de lunetiști și rachete.

Chiar și așa, Trump a fost ținta a două tentative de asasinat – una la mitingul din 13 iulie din Butler, în care un glonț a zgâriat urechea dreaptă a candidatului, și cealaltă pe 15 septembrie în West Palm Beach, Florida, unde autoritățile au arestat un bărbat care îndreptase o pușcă spre un teren de golf unde juca Trump, lăsând un bilet în care scria că intenționa să-l omoare.

Autoritățile nu au făcut legătura între aceste incidente și Iran, dar anchetele rămân deschise.

Mai multe amenințări – și mai multă anxietate internă

Unele dintre îngrijorările campaniei lui Trump cu privire la Iran și alți actori au fost raportate anterior de Axios. Noua carte oferă detalii suplimentare despre reacțiile interne și măsurile luate.

Pe măsură ce campania lui Trump continua, amenințările la adresa siguranței sale deveneau omniprezente, se arată în carte. Când Trump a vizitat frontiera sudică, poliția locală a căutat un bărbat care l-a amenințat pe rețelele de socializare. Altădată, agenții au intervenit când un bărbat în stare de ebrietate s-a împiedicat și s-a îndreptat spre Trump.

Pe măsură ce amenințările se înmulțeau, Trump și-a redus tendința de a face ce voia, indiferent de riscurile de siguranță, devenind mai respectuos față de echipa sa de securitate. Când a vorbit la o conferință despre bitcoin în Nashville, cineva a trecut de controlul de securitate și a dispărut în mulțime. Trump, întârziat cu mai mult de o oră, a cerut agenților în repetate rânduri informații noi. Când un agent i-a spus că încă verifică zona, el a dat din cap și a spus: „O să-mi ascult oamenii”, se arată în carte.

Cartea descrie o scenă nemărturisită până acum, în care persoane apropiate campaniei au vorbit cu Erik Prince, fondatorul companiei militare Blackwater, care a sugerat să se ceară protecția comando-urilor Delta Force, o unitate secretă a Armatei SUA pentru operațiuni speciale.

Arestarea „agentului iranian”

Apoi, pe 24 septembrie anul trecut, oficialii de securitate națională l-au informat pe Trump la Mar-a-Lago că Iranul avea mai multe echipe de asasini în țară.

După cum s-a relatat anterior, autoritățile americane au arestat un „agent iranian” peste șase săptămâni, în noiembrie 2024, susținând că suspectul fusese însărcinat de iranieni să „supravegheze și să comploteze asasinarea președintelui ales Donald J. Trump”.

Nu este clar dacă acea arestare a avut legătură cu amenințările la adresa securității despre care Trump a fost informat în septembrie. Nu au mai fost arestați alți asasini plătiți acuzați că l-au urmărit pe candidat în numele Iranului.

Iranul îl preocupa foarte mult pe Trump

Ceea ce este clar este că Iranul îl preocupa foarte mult pe Trump, potrivit cărții. El a întrebat de mai multe ori dacă Iranul avea legături cu asasinii din Butler și West Palm Beach și a devenit din ce în ce mai frustrat de directorul interimar al Serviciului Secret, Ronald L. Rowe Jr., când a simțit că acesta nu îi va răspunde la întrebări.

Echipa lui Trump a început să discute cât de încântați ar fi să-l concedieze pe Rowe, pe măsură ce creștea îngrijorarea că ei și Trump erau în pericol. Trump l-a înlocuit pe Rowe în februarie.

Problemele de securitate au devenit atât de importante încât echipa lui Trump se temea că acesta va fi într-o dispoziție și mai proastă și se va autodistruge mai des, deoarece îi era mai greu să joace golf.

La sfârșitul campaniei, Trump simțea că alegerile deveniseră mai importante decât victoria sa politică. Era vorba și de supraviețuirea sa.

„Trebuie să câștig”, îi spune el unui vizitator la Mar-a-Lago, recent fortificat de Serviciul Secret, potrivit relatărilor din carte. „Să rămân în viață și să câștig. Pentru că, dacă nu o fac, suntem terminați.”

Editor : M.C