Miniștrii de Externe ai NATO vor discuta planul de pace pentru Ucraina, fără plan și fără Marco Rubio

Miniștrii de Externe ai NATO se vor reuni miercuri pentru a discuta un plan de pace pentru Ucraina elaborat de SUA, cu privire la care nu au fost consultați, iar Alianța va fi reprezentată doar de un ministru adjunct al țării membre celei mai puternice, comentează Euractiv. În ciuda negocierilor în curs pentru o soluționare arăzboiului din Ucraina, Guvernul SUA nu consideră necesar ca secretarul de Stat Marco Rubio să participe la o reuniune NATO planificată de mult timp, scrie și Spiegel.

„Ar fi complet nerealist să ne așteptăm ca el să fie la fiecare reuniune”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pentru agenția germană de presă (dpa), când a fost întrebat de ce Rubio nu va călători la Bruxelles pentru eveniment. Secretarul Rubio a participat deja la zeci de întâlniri cu aliați NATO, au declarat surse din Washington, citate de Spiegel.

Anterior, secretarul de Stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a anunțat că va participa la discuțiile din capitala Belgiei și că este în drum spre această țară. Întâlnirea de miercuri se așteaptă să se concentreze, printre altele, pe sprijinul suplimentar pentru Ucraina.

Rubio, însă, potrivit Departamentului de Stat, a participat marți la întâlniri la Casa Albă. Cu o zi înainte, el a discutat cu omologul său german, Johann Wadephul, despre eforturile de a realiza pacea în Ucraina, așa cum a declarat pe scurt Departamentul de Stat al SUA. Absența de la NATO ar fi o premieră din ultimele două decade.

La o zi după întâlnirea de la Kremlin

Summitul ministerial va avea loc la o zi după ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin la Moscova pentru a discuta un acord de pace revizuit pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

La Bruxelles, miniștrii NATO vor dedica o parte din întâlnire dezbaterii a ceea ce speră să vadă într-un astfel de plan de pace, principalele teme de discuție fiind securitatea și garanțiile teritoriale.

Mulți membri NATO doresc să creeze un format special pentru a discuta acordul în cadrul Alianței, a relatat anterior Euractiv. Cu toate acestea, discuțiile au avut loc la Moscova, sub privirile liderilor occidentali.

Un prim plan în 28 de puncte a fost distribuit în urmă cu două săptămâni, care, deși nu a fost discutat cu alte țări NATO, menționa că Ucraina nu are voie să adere la Alianță și că NATO nu va staționa trupe în această țară. Dar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins marți aceste poziții ca fiind un simplu punct de plecare, de la care „am trecut mai departe”.

Luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron și alți lideri ai UE pentru a obține sprijinul aliaților europeni. Macron a declarat că negocierile privind garanțiile de securitate pot avea loc numai cu Ucraina, europenii și aliații.

Ajustări majore în plan

Deși Alianța nu are un loc la masa negocierilor, unii din Bruxelles rămân optimiști. Un diplomat a declarat că ultimele versiuni ale planului nu seamănă deloc cu prima versiune, adăugând că negocierile recente au dus la ajustări majore care au inclus punctele de vedere ale Europei. Cu toate acestea, surse de la sediul NATO recunosc că doar SUA negociază cu Rusia.

Cel care va lipsi de la acțiunea NATO va fi diplomatul cel mai important al SUA, Marco Rubio, care își va trimite adjunctul, pe Christopher Landau.

Dar nu este nimic de îngrijorat, a declarat Rutte presei.

Miniștrii vor discuta, de asemenea, despre modul de menținere a fluxului de arme americane către Ucraina achiziționate de membrii NATO prin inițiativa PURL.

Până în prezent, peste 20 de țări au susținut inițiativa, iar Rutte se așteaptă ca miercuri să vină și alte angajamente.

Obiectivul este de a menține fluxul de arme americane și după anul viitor și de a respecta angajamentele lunare de 1 miliard de dolari în cadrul PURL, solicitate de Zelenski.

