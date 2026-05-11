Ministrul Apărării din Germania, vizită neanunțată la Kiev Data publicării: 11.05.2026 09:22 Foto: Boris Pistorius, ministrul german al Apărării / Sursa foto: Profimedia Images Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a sosit la Kiev pentru discuţii vizând extinderea cooperării cu Ucraina în domeniul industriei de apărare. Vizita ministrului german nu a fost anunţată în prealabil din motive de securitate, potrivit dpa, preluată de Agerpres.Pistorius a declarat pentru dpa la începutul călătoriei că noile proiecte se vor concentra pe dezvoltarea în comun a unor sisteme avansate fără pilot de toate gamele. Editor : B.P. Etichete: germania ucraina drone ucraina boris pistorius