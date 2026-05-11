Ministrul Apărării din Germania, vizită neanunțată la Kiev

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a sosit la Kiev pentru discuţii vizând extinderea cooperării cu Ucraina în domeniul industriei de apărare.

Vizita ministrului german nu a fost anunţată în prealabil din motive de securitate, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Pistorius a declarat pentru dpa la începutul călătoriei că noile proiecte se vor concentra pe dezvoltarea în comun a unor sisteme avansate fără pilot de toate gamele.

