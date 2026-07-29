Live TV

Ministrul polonez de Externe vorbește despre riscul unui război mondial. „Intrăm în ape foarte agitate”

Data publicării:
Poland's and Palestine's Ministers for Foreign Affairs Radoslaw Sikorski and Varsen Aghabekian Shahin press conferenc - 23.07.2026
Radoslaw Sikorski. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum ar trebui să reacționeze Europa?

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru TVP World că „intrăm în ape foarte agitate”, susținând că războaiele din Ucraina și Iran sunt interconectate și exprimându-și îngrijorarea cu privire la extinderea amplorii acestora.

Sikorski a adăugat că Rusia devine „cu fiecare an care trece tot mai mult un vasal al Chinei”, precizând: „Rolul Chinei este să nu facă nimic, să se pregătească pentru o confruntare și să privească cum rivalii săi se slăbesc singuri.”

Întrebat dacă cele două teatre de conflict, Iranul și Ucraina, încep să semene cu un război global, Sikorski a declarat marți, în cadrul emisiunii On the Record de la TVP World: „Conflictul din Iran se extinde către Marea Roșie. Iar cel dintre Rusia și Ucraina s-a extins în interiorul Rusiei.

Și, după cum știți, există temeri și acuzații că Rusia ar avea în vedere extinderea acestuia mai departe spre Vest.

Așadar, da, este un motiv de îngrijorare. Sper ca Rusia să pună capăt acestei aventuri criminale... înainte să fie prea târziu pentru ea.”

Sikorski a susținut, de asemenea, că războaiele sunt din ce în ce mai „interconectate”, afirmând: „Iranul furniza drone Shahed Rusiei. Acum, se pare că Rusia furnizează informații de țintire Iranului.”

Cum ar trebui să reacționeze Europa?

Sikorski a sugerat diverse modalități prin care Uniunea Europeană ar putea exercita mai multă influență pe scena internațională, începând cu asumarea unui rol mai important în negocierile de pace din Ucraina.

El a afirmat că Europa și-a câștigat acest drept suportând cea mai mare parte a costurilor pentru sprijinirea Kievului.

„Este securitatea noastră europeană cea care este în joc”, a adăugat Sikorski. „Și mai mult decât atât, este vorba despre cine va deveni al treilea pilon al ordinii internaționale, Rusia sau Europa.

„Cred că suntem pe drumul cel bun, și anume, Rusia nu poate câștiga acest război.”

Sikorski a solicitat, de asemenea, o poziție mai fermă față de China și de afluxul de comerț chinez în Europa.

„Când oamenii își subvenționează propriile industrii sau acționează în mod deliberat pentru a distruge concurența, atunci naivitatea nu este o virtute.

După cum știți, politica comercială a UE este condusă de Comisia Europeană deoarece, ca piață unică de 450 de milioane de consumatori înstăriți, putem negocia și ne putem proteja interesele mult mai bine decât în calitate de țări individuale.

Avem niște birocrați foarte inteligenți... care sunt foarte pricepuți în a identifica aceste practici neloiale și în a elabora contramăsuri. Și asta trebuie să facem”, a spus acesta.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
Vladimir Putin.
2
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a...
vladimir lipaev, ambasadorul Rusiei la bucuresti
3
Ambasadorul rus la București amenință România, după ce a fost convocat la MAE: Nu vom...
Joe Biden
4
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
pompa carburanti
5
Senatul a adoptat proiectul privind reducerea accizei la carburanți. Motorina s-ar putea...
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
Digi Sport
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Evgheni Khmara
Ucraina trebuie să acţioneze asimetric împotriva Rusiei, spune Evgheni Khmara, ministrul interimar al Apărării, în primul său interviu
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Iranul respinge planul Omanului pentru Strâmtoarea Ormuz, pe modelul Malacca. Ce contrapropunere face Teheranul
Iran US
Război în Golf: Comandamentul Central al SUA anunță interceptarea unui „atac surpriză” al Iranului. Lovituri ale SUA și Arabiei Saudite
Russia Putin
Trump și-a schimbat atitudinea față de Ucraina. Întrebarea este dacă va intensifica presiunea asupra lui Putin (analist)
Iran Mideast Jerusalem Protests
Pe urmele ayatollahului: cum îl vânează CIA și Mossadul pe Mojtaba Khamenei
Recomandările redacţiei
Maria Zakharova
Rusia numește doborârea dronelor „incidente regizate” și amenință din...
oamenii se tem de drone
Alertele de dronă din ultimele zile i-au pus pe jar pe oamenii din...
profimedia-1114678088
De ce devin incendiile de vegetație tot mai greu de stins în Europa...
culturi compromise de seceta si ciori
„Înseamnă sărăcie curată”. Cum afectează seceta extremă și invazia de...
Ultimele știri
Michael Phelps dezvăluie că a încercat să se sinucidă după prima sa retragere din sport: Medaliile nu garantează întotdeauna fericirea
A doua zi de grevă în Sănătate. Sindicatele acuză scăderi salariale, Bolojan spune că protestul „s-a bazat pe minciună și dezinformare”
O adolescentă din Vâlcea care s-ar fi aruncat în râul Olăneşti a fost salvată de un poliţist şi mai mulţi trecători
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-a spus prințul William secretarului său chiar înainte de nunta cu Kate Middleton. „Am fost îngrozit”
Cancan
Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de crimă organizată. Dosarul are rădăcini până în Spania
Fanatik.ro
Mehmet Topal, liber spre SuperLiga! Antrenorul turc a intrat în legalitate
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Încă un antrenor român în Orientul Mijlociu. A semnat cu echipa campioană
Adevărul
Concursul pentru directorii de școli revine, dar nu va aduce liderii de care are nevoie educația
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez! Au apărut numele
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, dezvăluiri după 30 de ani: "A început să iasă mai des cu Diddy, iar eu am început să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au fost împușcați
Newsweek
VIDEO De ce nu mai are România soluții pentru criză? Cum sunt lovite salariile, pensiile și afacerile
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
Ce trebuie să faci dacă întâlnești pisici fără stăpân în vacanță. Sfaturile experților pentru turiști
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”