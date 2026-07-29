Ministrul polonez de Externe vorbește despre riscul unui război mondial. „Intrăm în ape foarte agitate”

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru TVP World că „intrăm în ape foarte agitate”, susținând că războaiele din Ucraina și Iran sunt interconectate și exprimându-și îngrijorarea cu privire la extinderea amplorii acestora.

Sikorski a adăugat că Rusia devine „cu fiecare an care trece tot mai mult un vasal al Chinei”, precizând: „Rolul Chinei este să nu facă nimic, să se pregătească pentru o confruntare și să privească cum rivalii săi se slăbesc singuri.”

Întrebat dacă cele două teatre de conflict, Iranul și Ucraina, încep să semene cu un război global, Sikorski a declarat marți, în cadrul emisiunii On the Record de la TVP World: „Conflictul din Iran se extinde către Marea Roșie. Iar cel dintre Rusia și Ucraina s-a extins în interiorul Rusiei.

Și, după cum știți, există temeri și acuzații că Rusia ar avea în vedere extinderea acestuia mai departe spre Vest.

Așadar, da, este un motiv de îngrijorare. Sper ca Rusia să pună capăt acestei aventuri criminale... înainte să fie prea târziu pentru ea.”

Sikorski a susținut, de asemenea, că războaiele sunt din ce în ce mai „interconectate”, afirmând: „Iranul furniza drone Shahed Rusiei. Acum, se pare că Rusia furnizează informații de țintire Iranului.”

Cum ar trebui să reacționeze Europa?

Sikorski a sugerat diverse modalități prin care Uniunea Europeană ar putea exercita mai multă influență pe scena internațională, începând cu asumarea unui rol mai important în negocierile de pace din Ucraina.

El a afirmat că Europa și-a câștigat acest drept suportând cea mai mare parte a costurilor pentru sprijinirea Kievului.

„Este securitatea noastră europeană cea care este în joc”, a adăugat Sikorski. „Și mai mult decât atât, este vorba despre cine va deveni al treilea pilon al ordinii internaționale, Rusia sau Europa.

„Cred că suntem pe drumul cel bun, și anume, Rusia nu poate câștiga acest război.”

Sikorski a solicitat, de asemenea, o poziție mai fermă față de China și de afluxul de comerț chinez în Europa.

„Când oamenii își subvenționează propriile industrii sau acționează în mod deliberat pentru a distruge concurența, atunci naivitatea nu este o virtute.

După cum știți, politica comercială a UE este condusă de Comisia Europeană deoarece, ca piață unică de 450 de milioane de consumatori înstăriți, putem negocia și ne putem proteja interesele mult mai bine decât în calitate de țări individuale.

Avem niște birocrați foarte inteligenți... care sunt foarte pricepuți în a identifica aceste practici neloiale și în a elabora contramăsuri. Și asta trebuie să facem”, a spus acesta.

Editor : M.C