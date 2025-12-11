Live TV

Ministrul ucrainean de Externe: „Orice încercare de atenuare a tendinţelor Rusiei face Rusia şi mai agresivă”

NATO foreign ministers' meeting
Ministrul ucrainean de Externe, Andii Sibiha. Foto: Profimedia Images
Rusia a distrus arhitectura securităţii la Marea Neagră şi militarizează şi peninsula ocupată, transformând-o într-un punct de agresiune în continuare, a afirmat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, la conferinţa „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunităţi, investiţii”, care are loc la Bucureşti.

Ministrul Andrii Sîbiha a avut o intervenţie online în cadrul evenimentului, în care a spus că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei şi Europei a devenit mult mai extinsă, iar în prezent există multiple provocări şi teste în acest sens.

„Ce s-a întâmplat în Crimeea trebuie să rămână acolo şi nu este o declaraţie politică, este singura regiune care încă mai ţine în viaţă dreptul internaţional şi asta trebuie amintit. Orice încercare de atenuare a tendinţelor Rusiei face Rusia şi mai agresivă”, a subliniat şeful diplomaţiei de la Kiev, potrivit Agerpres.

Marea Neagră nu poate fi o zonă de influenţă a Rusiei, iar „cât timp Crimeea este ocupată, Marea Neagră nu poate fi sigură”, a mai spus diplomatul.

Ministrul ucrainean a susţinut că reconstrucţia Ucrainei trebuie să fie legată de reconstrucţia arhitecturii europene de securitate. El a adăugat că în prezent este un moment critic în ceea ce priveşte pacea, iar „coordonarea şi unitatea sunt critice”.

„Reconstrucţia Ucrainei este o urgenţă politică”

Consilierul prezidenţial Vlad Ionescu a afirmat, în cadrul evenimentului, că rezistenţa ţării vecine reprezintă şi o luptă pentru valorile noastre comune şi a evidenţiat că România acordă sprijin „multidimensional” Ucrainei.

„Unitatea şi coordonarea transatlantică au fost şi rămân vitale”, a precizat acesta şi a reiterat că Rusia rămâne „principala ameninţare pe termen lung pentru securitatea regională şi transatlantică”.

În contextul planurilor de reconstrucţie a Ucrainei, Ionescu a evocat şi faptul că România este pregătită să găzduiască un hub logistic multimodal.

„Reconstrucţia Ucrainei nu mai este o temă de dezbatere teoretică, este o urgenţă politică, economică şi de securitate pentru Europa”, a declarat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Sprijinul militar rămâne esenţial”

El a spus că războiul de la graniţă a creat una dintre cele mai grave crize umanitare din Europa ultimelor decenii iar pierderile se ridică la 500 de miliarde de euro.

Reconstrucţia, a arătat Abrudean, se bazează pe patru piloni: infrastructura critică, relansarea economiei private, componenta socială şi reforma statului.

„România are oportunitatea de a deveni un centru regional de reconstrucţie, poziţia geografică ne oferă un avantaj obiectiv”, a apreciat el. În acest sens, a evidenţiat oportunitatea Portului Constanţa de a deveni un hub logistic, amintind că în acest loc volumul de tranzit s-a triplat de la începutul războiului.

În contextul reconstrucţiei Ucrainei, România poate crea platforme de cooperare economică, a susţinut Abrudean.

„Sprijinul militar rămâne esenţial. Fără protecţie, capitalul încetează (...). Nicio ţară nu poate fi redesenată prin forţă”, a subliniat şeful Senatului.

„Nu putem fi naivi”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a amintit accentul pus pe Trilaterala Odesa: România-Ucraina-Republica Moldova. Următoarea reuniune în acest format, a menţionat ea, va avea loc la Bucureşti, în primul trimestru al anului viitor.

„Nu putem fi naivi, ştim foarte bine că atunci când ne uităm la Rusia trebuie să privim acţiunile, şi nu vorbele. În acest context, nu vedem acţiunile care să ne facă să avem încrederea că Vladimir Putin caută sau este dispus la pace”, a transmis şefa diplomaţiei române.

Totodată, ea a evidenţiat că sistemul de sancţiuni împotriva Rusiei a fost consolidat, inclusiv în ţara noastră.

Oana Ţoiu a pledat pentru reconstrucţia unei Ucraine europene, în perspectivă regională.

