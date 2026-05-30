România este în șoc după incidentul fără precedent de acum două nopți când o dronă rusească încărcată cu explozibil a lovit un bloc de 10 etaje din Galați și a explodat, iar o femeie și fiul acesteia au ajuns la spital. Locatarii povestesc îngroziți cum au trăit acele momente. Treziți din somn de mesajele de alertare și de zgomotul puternic, nu știau exact ce se întâmplă. Știau doar că trebuie să fugă pentru a-și salva viața.

O dronă rusească încărcată cu 30 de kg de explozibil a lovit joi noaptea un bloc de 10 etaje din Galați și a explodat. O femeie și fiul acesteia au ajuns la spital. Între timp, locatarii din blocul afectat de explozie își revin încet din șoc iar o parte s-au întors în locuințe pentru a-și luat câteva dintre lucruri. Autoritățile promit ajutor pentru refacerea de urgență a locuințelor afectate.

Reporter: Ați venit să vă luați lucrurile?

Locatar: Să ne lămurim despre ce e vorba, ne luăm haine, rămânem pe loc. Se fac verificări necesare, nu ne asumam riscuri momentan. Ne-am întors acum, ce odihnă mai poți să ai, ce masa, ce... Azi noapte doar am vazut geamurile sparte de afară. Nu am apucat să luăm nimic, doar ce avem pe noi și bani, doar atât

Locatar: Gândiți-vă că stau la etajul 2, dar la vecinii de deasupra cum s-a simțit, pentru că la etajul 2 a părut destul de mare. M-am lipit de perete și acolo am rămas. Nu am aflat nimic. De aseară sunt plecat de acasă. Am stat pe străzi până la 4 dimineața. A venit un prieten, ne-a dus la Brăila. Sunt în pantaloni scurți. Am fost la muncă, am venit să îmi iau mașina, nu au vrut să mi-o dea. Se făceau cercetări la fața locului. Au explicat, am înțeles, dar e frig, vine noaptea și nu avem unde sta Mașinile din fața geamului erau varză, făcute praf. Mașina mea nu este afectată. Au căzut bucăți mari de BCA și cărămizi.

Locatar: Se auzea un zgomot foarte puternic și în momentul acela ne-am dat seama că nu mai era un zgomot de pe câmp. Impactul a durat o fracțiune de secundă. Atunci ne-am dat seama cât de aproape am fost să murim. Noi am avut foarte puțin timp la dispoziție. Venind o dronă, a trebuit să ne dăm seama ce să facem, iar nimeni nu ne-a învățat cum să reacționăm când vine o dronă peste noi.

România a informat imediat NATO şi a cerut sisteme anti-dronă. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la MAE și înștiințat despre decizia de a-l declara pe consulul general al Federației Ruse la Constanța drept persona non grata. Acesta trebuie să părăsească țara, iar Consulatul se va închide.

