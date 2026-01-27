Iranul ameninţă cu „consecinţe distrugătoare” dacă UE desemnează Gardienii Revoluţiei drept organizaţie teroristă

Iranul a ameninţat marţi cu „consecinţe distrugătoare” în cazul în care Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran (CGRI) va fi clasat drept „organizaţie teroristă” de către Uniunea Europeană, aşa cum a cerut Italia luni, anunță presa de stat iraniană.

Teheranul l-a convocat pe ambasadorul Italiei, a condamnat drept „iresponsabile” declaraţiile ministrului italian de Externe Antonio Tajani şi a avertizat cu privire la „consecinţe distrugătoare” dacă UE susţine această propunere, potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna, preluată de AFP și News.ro.

Ministerul iranian de Externe a îndemnat Italia să-şi „reconsidere poziţia greşită cu privire la Iran”, potrivit aceleiași surse.

Şeful diplomaţiei italiene, Antonio Tajani, a anunţat luni că urmează să le propună joi colegilor săi din UE să introducă CGRI - armata ideologică a republicii islamice - pe lista europeană a organizaţiilor teroriste.

Tajani a invocat „pierderile suferite de populaţia civilă în timpul unor manifestaţii”.

Revoltă înăbușită violent

Aceste manifestaţii au început la 28 decembrie cu revendicări economice, după care s-au transformat, la începutul lui ianuarie - potrivit autorităţilor iraniene - în „revolte conduse din străinătate” împotriva puterii, soldate cu mii de morţi.

Potrivit unor surse diplomatice de la Bruxelles, Cei 27 se pregătesc să impună joi sancţiuni unor conducători de rang înalt ai Gardienilor Revoluţiei.

Însă, în lipsa unei unanimităţi în rândul Celor 27, este puţin probabil ca cererea Romei să fie adoptată.

Cel puţin 3.117 persoane au fost ucise în timpul manifestaţiilor în Iran, anunţau săptămâna trecută autorităţile iraniene - inclusiv 2.427 de membri ai forţelor de securitate sau trecători.

Organizaţii de apărarea drepturilor omului evocă însă bilanţuri mai mari.

Această revoltă, care a antrenat o întreupere a comunicaţiilor fără precedent în tot Iranul, decisă de către autorităţi, a fost înăbuşită.

Editor : B.P.