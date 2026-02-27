Live TV

Alertă la intrarea în România. Un moldovean a încercat să treaga granița având zeci de cartușe într-o pungă cu dulciuri

Data publicării:
cartuse
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Poliţiştii de frontieră din cadrul PTF Albiţa, în cooperare cu lucrători vamali, au descoperit 50 de cartuşe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Republica Moldova - Italia.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, autocarul era condus de un cetăţean din Republica Moldova, care le-a declarat autorităţilor că a preluat coletul pentru a-l preda unei persoane din Italia, fără să ştie conţinutul acestuia.

"În baza profilului de risc, a fost dispus un control amănunţit, iar la scanarea bagajelor au fost identificate 50 de cartuşe nepercutate, calibru 22 LR, disimulate în interiorul unui colet care părea o pungă cu dulciuri. Deoarece şoferul autocarului nu deţinea documentele prevăzute de lege necesare transportului în cauză, atât el, cât şi mijlocul de transport au fost supuşi unor verificări suplimentare, în cadrul cărora acesta a declarat că transporta pachetul la solicitarea unei conaţionale şi că nu cunoştea conţinutul acestuia. În urma verificărilor, a fost identificată o femeie, cetăţean al Republicii Moldova, în vârstă de 31 de ani, care a precizat că a preluat coletul pentru a-l transmite unei persoane aflate în Italia. (...) Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii întregii cantităţi de bunuri descoperite, în vederea continuării şi definitivării cercetărilor. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi tentativă la contrabandă calificată", precizează sursa citată.

Cercetările în cauză s-au desfăşurat cu sprijinul specialiştilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui, al criminaliştilor din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui şi al lucrătorilor din cadrul Compartimentului Combaterea Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere al Sectorului Poliţiei de Frontieră Huşi.

