Avertisment MAE de la Chișinău. Moldovenii din Rusia riscă să fie trimiși pe frontul din Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei cu privire la modificări importante ale legislației ruse.

Conform unui decret prezidențial semnat la Moscova, anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar.

„Deși autoritățile ruse invocă existența unor condiții speciale pentru cetățenii moldoveni, aplicarea acestora nu este clar definită. În practică, există riscul ca unele persoane să fie supuse presiunilor pentru a accepta obligații militare”, precizează ministerul, potrivit TVR Moldova.

În acest context, MAE de la Chișinău recomandă cetățenilor moldoveni: să manifeste prudență sporită; să nu semneze documente cu caracter militar fără consultarea prealabilă a unui avocat; să solicite imediat asistență consulară în cazul exercitării unor presiuni.

Pentru informații suplimentare și sprijin, cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să contacteze misiunea diplomatică a Republicii Moldova la Moscova.

Potrivit BBC, trecerea la serviciul contractual, resetarea recrutării, sfârșitul protestelor, serviciul fără posibilitatea de eliberare din serviciu - toate acestea sunt rezultatele a trei ani de mobilizare în Rusia.

Pe 22 septembrie 2022, bărbații din Rusia au început să primească citații și să fie trimiși la birourile de înregistrare și recrutare militară. Cu o zi înainte, pe 21 septembrie, Vladimir Putin a emis un decret privind „mobilizarea parțială”.

De atunci, peste 300.000 de ruși nu s-au mai întors acasă de pe front. Cel puțin 15.000 dintre ei au murit. Iar situația celor mobilizați se înrăutățește în fiecare an.

