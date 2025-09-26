Avertismentul lui Traian Băsescu privind alegerile din Republica Moldova: „S-ar putea consolida o bază militară”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a venit vineri cu un avertisment extrem de dur în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova. Fostul președinte consideră că daca alegerile vor fi câștigate de forțele pro-ruse, în Republica Moldova ar putea apărea o bază militară anti-România și anti-NATO, iar micul stat ar putea fi transformat într-un nou Kaliningrad.

„Alegerile din Moldova sunt o miză formidabilă pentru Republica Moldova și cetățenii acestei țări, pe de o parte, dar și pentru securitatea României și a Ucrainei”, a spus fostul președinte Traian Băsescu, vineri, la B1.

„Dacă va câștiga Partidul Maiei Sandu, vor începe anul viitor negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Dacă va câștiga Blocul Socialist, tot efortul de îndreptare către Uniunea Europeană și resursele cheltuite sunt pierdute, iar Republica Moldova devine o țară care nu ne mai este prietenă ci devine o țară guvernată după interesele Moscovei”, a spus fostul șef de stat.

Traian Băsescu a mai avertizat că o potențială victorie a socialiștilor, există riscul ca Republica Moldova „să devină un Kaliningrad, dar mult mai la sud”, adăugând că „s-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România”.

Apelul lui Băsescu pentru moldoveni

„Maia Sandu a pierdut alegerile în interior și a câștigat alegerile cu voturile care au venit din diaspora. La fel s-a întâmplat cu referendumul. Referendumul pro-europa a fost decisiv influențat de votul celor din diaspora. Cu voturile celor din interior, referendumul se pierduse. Asta înseamnă că n-avem decât să-i rugăm pe cei care lucrează în afara Republicii Moldova, inclusiv și în mod deosebit pe cei care se află pe teritoriul României, să meargă la vot pentru că de votul lor depinde viitorul țării”, a declarat Băsescu.

