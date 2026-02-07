Boomul economic din timpul războiului din Rusia a cedat locul unei creșteri economice lente, creșterilor de impozite și reducerii serviciilor publice. Va afecta acest lucru conflictul din Ucraina? - se întreabă The Guardian într-o analiză a stării economiei ruse, care se încheie cu o proiecție privind capacitatea Kremlinului de a mai susține războiul cu Kievul.

Liderii occidentali erau optimisti când au impus sancțiuni Rusiei după invazia Ucrainei în 2022. „Economia rusă este pe cale să se reducă la jumătate”, a declarat în martie, la o lună de la începutul războiului, președintele american de atunci, Joe Biden. „Înainte de această invazie, Rusia era a 11-a economie din lume, iar în curând nu va mai figura nici măcar în top 20.”

Previziunea sa a fost greșită. După șocul imediat al sancțiunilor din 2022, cheltuielile militare ale Rusiei au crescut, iar economia a cunoscut o creștere spectaculoasă.

În loc să iasă din top 20, Rusia era a noua cea mai mare economie din lume în 2025, depășind Canada și Brazilia și situându-se imediat după Italia, Franța și Marea Britanie.

Însă o continuare a ascensiunii pare acum improbabilă. În 2026, există semne clare că economia rusă se îndreaptă în sfârșit spre eșec.

Deși prăbușirea dramatică prevăzută de Occident poate fi exclusă, Kremlinul se confruntă cu cea mai precară situație economică de când tancurile sale au intrat pentru prima dată în Ucraina.

Creșterea economică a încetinit până la un ritm foarte lent, pe fondul scăderii prețurilor petrolului – o sursă cheie de venituri pentru guvern – și al presiunilor demografice pe termen lung, care anterior erau mascate de cheltuielile mari pentru apărare.

Pentru a acoperi deficitul fiscal, rușii obișnuiți se confruntă cu creșteri de impozite și cu un stat care a fost reorganizat pentru război, fondurile pentru asistență socială, educație și sănătate fiind reduse.

Între timp, comerțul cu aliații cheie a devenit mai redus, falimentele corporative sunt în creștere, iar lipsa forței de muncă este severă.

Experții spun că modul în care această criză va afecta conflictul din Ucraina depinde de recentele manevre macroeconomice ale Rusiei și de faptul dacă evenimentele globale vor continua să determine scăderea prețurilor petrolului.

Revizuirea în jos a creșterii economice pe fondul diminuării veniturilor din petrol

Perspectivele actuale sunt nefavorabile. În ianuarie, Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în jos previziunile de creștere economică pentru Rusia, estimând o creștere de doar 0,6% în 2025 și 0,8% în 2026.

În afara anilor pandemici 2020-2022, acestea sunt cele mai scăzute rate de creștere anuală pentru Rusia de la recesiunea cauzată de sancțiunile impuse în urma anexării Crimeei în 2014.

Acestea sunt, de asemenea, mai mici decât previziunile FMI pentru economiile occidentale.

Această pierdere a dinamicii economice coincide cu scăderea veniturilor din petrol și gaze – un element cheie al mașinii de război a Rusiei.

În 2022, veniturile fiscale din combustibilii fosili au reprezentat aproximativ 40% din finanțarea bugetului federal rus, mai mult decât suficient pentru a plăti războiul.

Însă estimările preliminare pentru primele trei trimestre ale anului 2025 arată că această pondere a scăzut la 25%.

Scăderea prețurilor este parțial responsabilă pentru această situație – prețul petrolului Ural a scăzut de la aproximativ 90 de dolari pe baril la începutul anului 2022 la 50 de dolari pe baril la sfârșitul anului 2025 – pe fondul unei supraoferte globale de petrol.

Dar și sancțiunile occidentale joacă un rol important, în ciuda eforturilor Rusiei de a găsi noi cumpărători.

China, India și, într-o măsură mai mică, Turcia și-au mărit achizițiile în urma invaziei, pe fondul scăderii drastice a exporturilor către Europa.

Însă, începând cu 2026, afacerile lor combinate pălesc în comparație cu volumul achizițiilor efectuate de țările care au impus sancțiuni în ajunul războiului.

India, în special, și-a redus achizițiile în ultimele luni, pe fondul amenințărilor cu tarife comerciale din partea președintelui SUA, Donald Trump.

Isaac Levi, analist politic la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat, a declarat:

„Veniturile Rusiei din exportul de combustibili fosili în 2025 au fost cu 13% sub nivelurile dinainte de război, afectate de sancțiuni mai severe, de atacurile cu drone ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice, de eforturile de a găsi noi piețe pentru exporturile sale de gaze și de scăderea prețurilor globale la petrol. Aceste presiuni epuizează treptat veniturile pe care Moscova se bazează pentru a-și finanța războiul, dar aliații Ucrainei trebuie să meargă mai departe pentru a limita pe deplin fondurile de război ale Kremlinului. Țintirea flotei ascunse a Rusiei, inclusiv reținerea navelor fără pavilion, ar limita drastic volumul exporturilor sale de petrol, precum și veniturile sale.”

Presiunile pe termen lung încă nesoluționate

Problemele lui Vladimir Putin cu petrolul ar putea fi doar un obstacol temporar, mai ales dacă prețurile petrolului vor începe să se redreseze în 2026.

Dar există și presiuni demografice pe termen lung care afectează grav economia rusă. Populația Rusiei a scăzut constant din 2019, de la 145,5 milioane la 143,5 milioane în 2024.

Această scădere se datorează unei combinații de factori, printre care se numără scăderea ratei fertilității, victimele războiului și emigrația.

Deși țările occidentale au înregistrat scăderi similare ale ratei fertilității, acestea nu au fost la fel de mari, iar imigrația a contribuit la creșterea populației.

„Rusia nu are potențialul necesar pentru o creștere rapidă”, a declarat dr. Marek Dabrowski, cercetător la think tank-ul Bruegel din Bruxelles.

„Climatul economic legată de război este, desigur, o parte a problemei, dar problema principală aici este demografia pe termen lung. Aceasta nu s-a schimbat.”

Aceasta înseamnă că lipsa forței de muncă este acum un fenomen obișnuit în Rusia – un fapt care, potrivit experților, poate fi observat în rata șomajului neobișnuit de scăzută, de doar 2%.

Kremlinul a încercat să-și consolideze poziția fiscală prin mai multe majorări substanțiale ale impozitelor.

În 2025, a majorat impozitul pe profit de la 20% la 25% și a introdus tranșe mai mari de impozitare pe venit.

În plus, la începutul anului 2026 a intrat în vigoare o majorare a TVA-ului – de la 20% la 22%, care este mai mare decât în SUA, Marea Britanie, Franța sau Germania.

Deși guvernul rus a scutit unele bunuri esențiale, majorarea TVA vine în plus față de inflația persistentă din Rusia, care a determinat creșterea prețurilor produselor de bază.

În timp ce s-a vorbit mult despre impactul războiului asupra inflației în Occident, Rusia a înregistrat o inflație mult mai mare pentru o perioadă mai lungă.

Eforturile de combatere a acestei inflații nu au făcut decât să agraveze încetinirea economică.

Dr. Vladislav Inozemtsev, economist și cofondator al grupului de reflecție Centre for Analysis and Strategies in Europe, a declarat: „Banca centrală și ministerul finanțelor au adoptat o politică iresponsabilă, care a început să «răcească economia» în 2023 pentru a combate inflația.

„Pentru aceasta, banca centrală a majorat rata dobânzii de referință până la 21%, guvernul a renunțat la programul de subvenționare a creditelor ipotecare, iar băncile au început să reducă împrumuturile și să majoreze ratele dobânzilor, majoritatea dintre acestea nefiind fixe, ci variabile.

„De ce Kremlinul a susținut o astfel de politică este o enigmă pentru mine.”

Optimismul se estompează pe măsură ce cheltuielile militare încetinesc

Există semne că aceste dificultăți economice afectează moralul rușilor obișnuiți.

Potrivit unui sondaj realizat în Rusia de Gallup, invazia Ucrainei a crescut inițial optimismul cu privire la economia Rusiei, pe fondul boomului din timpul războiului.

În iulie 2021, majoritatea rușilor credeau că economia se înrăutățește, dar în noiembrie 2022 această situație s-a inversat, majoritatea considerând că condițiile se îmbunătățesc.

Cu toate acestea, în august 2025, acest optimism s-a atenuat, 39% dintre ruși afirmând că situația economică se înrăutățește, față de 29% în 2022.

Întrebarea cheie pentru Ucraina este dacă Rusia va putea menține creșterea cheltuielilor militare.

Pe parcursul războiului, cheltuielile militare ale Rusiei ca procent din PIB s-au dublat, ajungând la peste 7%.

Aceastea sunt de două ori mai mari decât cheltuielile SUA, care reprezintă 3,4% din PIB, și mai mari decât ale oricărui membru individual al NATO.

Însă creșterea cheltuielilor în primii ani de război a încetinit acum, cu o creștere de doar 0,1 puncte procentuale între 2024 și 2025.

Cu toate acestea, Rusia se află într-o poziție unică în ceea ce privește opțiunile de menținere a fondurilor de război.

Împrumuturile sunt posibile deoarece Rusia are un nivel relativ scăzut al datoriei – deși accesul la piețele internaționale a fost restricționat de la invazie și sancțiunile ulterioare – iar impozitele ar putea fi majorate din nou.

Și multe depind de ceea ce se va întâmpla cu petrolul. Scăderea în continuare a prețurilor poate însemna o precaritate crescută, dar, în egală măsură, creșterea prețurilor poate însemna stabilizare.

Prin urmare, experții concluzionează că Rusia ar trebui să poată continua să plătească pentru război, cel puțin pe termen scurt.

„Putin va încuraja banca centrală să tipărească bani; va continua să mărească impozitele, să vândă proprietăți ale statului și să naționalizeze corporații comerciale”, a spus Inozemtsev. §Acest lucru îi va permite să obțină suficienți bani pentru a duce războiul până în 2026 și, cel mai probabil, până în 2027.”

Se pune și întrebarea dacă nemulțumirea economică crescândă din Rusia se va traduce într-o nemulțumire politică crescândă.

Însă, în ultimele săptămâni, există dovezi că gândirea Kremlinului s-a schimbat.

Rusia a acceptat să participe la negocierile de pace cu Ucraina pentru prima dată în ultimele luni, întâlnirile conduse de SUA având loc în Abu Dhabi în această săptămână.

Pentru negociatorii ucraineni, un factor cheie este acum în joc: economia de război a Rusiei dă semne de slăbiciune și nu poate dura la nesfârșit.

Editor : B.E.