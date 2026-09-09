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Granița dintre România și Republica Moldova este blocată. Bazele de date sunt nefuncţionale, iar verificările se fac manual

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masina de politie din republica moldova
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock
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Bazele de date ale Poliţiei de Frontieră din Republica Moldova sunt nefuncţionale, din cauza unei probleme tehnice, motiv pentru care verificările se realizează manual. În aceste condiţii, Poliţia de Frontieră din România avertizează că se înregistrează timp de aşteptare ridicaţi.

„La această oră, se înregistrează o problemă tehnică la nivelul unuia dintre sistemele informaţionale utilizate în procesul de control la frontieră. Până la remedierea acesteia, a fost dispusă aplicarea procedurilor alternative de înregistrare, astfel încât traficul de călători şi mijloace de transport să nu fie sistat”, a transmis, miercuri, Poliţia de Frontieră din Republica Moldova, transmite news.ro. 

Instituţia anunţă că specialiştii lucrează pentru restabilirea funcţionalităţii sistemului.

La rândul lor, poliţiştii de frontieră din România au transmis un avertisment pentru călători: „Călătorii care intenţionează să treacă graniţa în această dimineaţă trebuie să aibă în vedere întârzieri la control. Bazele de date ale autorităţilor din Republica Moldova sunt nefuncţionale începând cu ora 06:30 (09.09.2026), din cauza unor probleme tehnice. Verificările se efectuează manual în acest moment”.

Situaţia pe puncte de trecere:

Ieşirea din România: Se procesează în mod normal pe partea română, dar vehiculele aşteaptă pe teritoriul Republicii Moldova.

​Albiţa şi Galaţi: În contextul controlului coordonat (care se desfăşoară pe teritoriul României), mijloacele de transport aşteaptă la autorităţile din R. Moldova până la remedierea completă a defecţiunilor.

Editor : A.R.

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