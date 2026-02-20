Unsprezece persoane, trei în Moldova și șapte în Ucraina, au fost reținute într-o schemă de asasinare a unor oficiali ucraineni. Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor din Kiev și Odesa, unde au fost ridicate arme, echipamente, dispozitive de comunicare și alte dovezi. Principalul suspect, un bărbat de 30 de ani din Chișinău, a fost anterior condamnat în Rusia pentru trafic de droguri, transferat în Moldova și grațiat în 2022. Potrivit surselor jurnaliștilor de la TV8, una dintre ținte era jurnalistul ucrainean, Dmitri Gordon, inclus pe lista „extremiștilor” din Rusia și dat în urmărire.

Printre persoanele vizate se numără și un conducător al unei întreprinderi strategice de stat, precum și militari activi din Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, inclusiv luptători ai Legiunii Străine din cadrul aceleași structuri.

Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS din Republica Moldova, pentru asasinarea persoanelor vizate, suspecții ar fi fost plătiți prin portofele electronice de către organizatorul grupului infracțional, aflat în Ucraina, pentru a evita identificarea lor de către autorități.

Oamenii legii din Republica Moldova au stabilit că pregătirile pentru omorurile la comandă au început în decembrie 2025. În prima etapă, bănuitul reținut ar fi convins doi bărbați din Moldova să călătorească la Kiev pentru a analiza terenul. Cei doi s-au deghizat în curieri ai unei firme de livrare mâncare, dar, în realitate, au adunat informații despre victimele vizate.

În a doua etapă, tot în decembrie 2025, bănuitul ar fi primit instrucțiuni de la superiorii grupului infracțional să recruteze persoane capabile să folosească arme, reușind să convingă unsprezece persoane, identificate până acum, să devină asasini în Ucraina.

La indicația bănuitului și a organizatorului grupului infracțional, executanții omorurilor planificate în Ucraina ar fi procurat arme și muniții. Membrii grupului au studiat traseele victimelor și și-au împărțit rolurile, de la împușcare la distrugerea automobilului și executarea omorurilor. Totuși, aceștia au fost reținuți în Moldova și Ucraina înainte de a pune planul în aplicare.

Bănuitul principal, recrutorul din Chișinău, are 30 de ani și a fost condamnat anterior în Rusia pentru trafic de droguri. Ulterior, a fost transferat în penitenciarele din Moldova, unde și-a executat sentința până în 2022.

Potrivit ZdG, bănuitul ar fi Nicolae Andrei Șepeli, grațiat de președinta Maia Sandu în 2022. Decretul a fost revocat pe 19 februarie 2026.

„ În urma examinării documentelor și a informațiilor suplimentare, devenite cunoscute ulterior, s-a decis revocarea Decretului menționat. Președinția Republicii Moldova reafirmă angajamentul de a acționa cu transparență și în strictă conformitate cu legea, ori de câte ori apar elemente noi care impun reevaluarea unor decizii”, se arată într-un comunicat al Președinției.

Potrivit documentelor, Șepeli a fost condamnat în 2017 pentru tentativă de producere și distribuire ilegală de droguri în cantități mari. În 2019, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a aprobat transferul său în Moldova, stabilind o pedeapsă de 11 ani de închisoare într-un penitenciar de maximă siguranță.

Pe parcursul detenției, Șepeli ar fi menținut legătura cu coordonatori ai serviciilor speciale rusești prin aplicația Telegram.

Ceilalți reținuți în Moldova sunt doi concubini și un tânăr. Cei 10 recrutați pentru pregătirea asasinatelor în Ucraina au vârste între 19 și 43 de ani și provin din Chișinău, Comrat, Orhei și Tighina. Majoritatea au mai fost cercetați penal în Moldova, unii fiind condamnați pentru huliganism și infracțiuni rutiere.

Procurorii PCCOCS din Moldova le-au formulat acuzațiile celor patru reținuți, solicitând arest preventiv de 30 de zile pentru continuarea investigațiilor.

Potrivit Oficiului Procurorului General de la Kiev, reprezentanții serviciilor speciale ruse promiteau recompense de sute de mii de dolari pentru asasinatele la comandă. De exemplu, pentru lichidarea unui ofițer al GUR al Ministerului Apărării al Ucrainei, recompensa era de 100.000 de dolari.

Editor : A.R.