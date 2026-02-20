Live TV

Video Mai mulți moldoveni au fost angajați de serviciile lui Putin să ucidă oficiali și jurnaliști ucraineni. Ce sume ar fi trebuit să obțină

Data publicării:
sbu ukraina
Sursa foto: Poliția Națională din Ucraina

Unsprezece persoane, trei în Moldova și șapte în Ucraina, au fost reținute într-o schemă de asasinare a unor oficiali ucraineni. Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor din Kiev și Odesa, unde au fost ridicate arme, echipamente, dispozitive de comunicare și alte dovezi. Principalul suspect, un bărbat de 30 de ani din Chișinău, a fost anterior condamnat în Rusia pentru trafic de droguri, transferat în Moldova și grațiat în 2022. Potrivit surselor jurnaliștilor de la  TV8, una dintre ținte era jurnalistul ucrainean, Dmitri Gordon, inclus pe lista „extremiștilor” din Rusia și dat în urmărire.

Printre persoanele vizate se numără și un conducător al unei întreprinderi strategice de stat, precum și militari activi din Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, inclusiv luptători ai Legiunii Străine din cadrul aceleași structuri.

Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS din Republica Moldova, pentru asasinarea persoanelor vizate, suspecții ar fi fost plătiți prin portofele electronice de către organizatorul grupului infracțional, aflat în Ucraina, pentru a evita identificarea lor de către autorități.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oamenii legii din Republica Moldova au stabilit că pregătirile pentru omorurile la comandă au început în decembrie 2025. În prima etapă, bănuitul reținut ar fi convins doi bărbați din Moldova să călătorească la Kiev pentru a analiza terenul. Cei doi s-au deghizat în curieri ai unei firme de livrare mâncare, dar, în realitate, au adunat informații despre victimele vizate.

În a doua etapă, tot în decembrie 2025, bănuitul ar fi primit instrucțiuni de la superiorii grupului infracțional să recruteze persoane capabile să folosească arme, reușind să convingă unsprezece persoane, identificate până acum, să devină asasini în Ucraina.

La indicația bănuitului și a organizatorului grupului infracțional, executanții omorurilor planificate în Ucraina ar fi procurat arme și muniții. Membrii grupului au studiat traseele victimelor și și-au împărțit rolurile, de la împușcare la distrugerea automobilului și executarea omorurilor. Totuși, aceștia au fost reținuți în Moldova și Ucraina înainte de a pune planul în aplicare.

Bănuitul principal, recrutorul din Chișinău, are 30 de ani și a fost condamnat anterior în Rusia pentru trafic de droguri. Ulterior, a fost transferat în penitenciarele din Moldova, unde și-a executat sentința până în 2022.

Potrivit ZdG, bănuitul ar fi Nicolae Andrei Șepeli, grațiat de președinta Maia Sandu în 2022. Decretul a fost revocat pe 19 februarie 2026.

„ În urma examinării documentelor și a informațiilor suplimentare, devenite cunoscute ulterior, s-a decis revocarea Decretului menționat. Președinția Republicii Moldova reafirmă angajamentul de a acționa cu transparență și în strictă conformitate cu legea, ori de câte ori apar elemente noi care impun reevaluarea unor decizii”, se arată într-un comunicat al Președinției.

Potrivit documentelor, Șepeli a fost condamnat în 2017 pentru tentativă de producere și distribuire ilegală de droguri în cantități mari. În 2019, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a aprobat transferul său în Moldova, stabilind o pedeapsă de 11 ani de închisoare într-un penitenciar de maximă siguranță.

Pe parcursul detenției, Șepeli ar fi menținut legătura cu coordonatori ai serviciilor speciale rusești prin aplicația Telegram.

Ceilalți reținuți în Moldova sunt doi concubini și un tânăr. Cei 10 recrutați pentru pregătirea asasinatelor în Ucraina au vârste între 19 și 43 de ani și provin din Chișinău, Comrat, Orhei și Tighina. Majoritatea au mai fost cercetați penal în Moldova, unii fiind condamnați pentru huliganism și infracțiuni rutiere.

Procurorii PCCOCS din Moldova le-au formulat acuzațiile celor patru reținuți, solicitând arest preventiv de 30 de zile pentru continuarea investigațiilor.

Potrivit Oficiului Procurorului General de la Kiev, reprezentanții serviciilor speciale ruse promiteau recompense de sute de mii de dolari pentru asasinatele la comandă. De exemplu, pentru lichidarea unui ofițer al GUR al Ministerului Apărării al Ucrainei, recompensa era de 100.000 de dolari.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
LIA SAVONEA
2
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
3
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paralympics 2022 in Beijing - Opening Ceremony
Ucraina boicotează ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice Milano-Cortina 2026
gloante ucraina arme
Exporturile militare ale Ucrainei ar putea ajunge la câteva miliarde de dolari în 2026
Election reception of NCP presidential candidate Alexander Stubb
Rusia blochează acordul de pace cu Ucraina, afirmă președintele finlandez
Vladimir Putin
„Teatrul negocierilor”. Serviciile secrete din cinci țări UE sunt convinse că Putin trage de timp și nu vrea să oprească războiul
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre Ucraina
Recomandările redacţiei
sigla psd
PSD contraatacă: acuză PNL și USR că blochează măsurile de relansare...
Snow And Ice Warnings As Cold Weather Sweeps Across UK
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un...
Cătușe
Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei răspunderii penale la 12...
aur
AUR îl atacă pe Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost...
Ultimele știri
Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate sâmbătă și luni din cauza meciurilor Rapid - Dinamo şi FCSB - Metaloglobus
Diana Buzoianu: Îmi doresc să lansăm, până la jumătatea anului, Radarul Balastierelor cu control efectiv
Şeful departamentului Sport de la Rai a demisionat după gafele făcute în timp ce comenta ceremonia de deschidere a JO de iarnă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru cei din zodia Bivol. Veștile sunt cât se poate de bune
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Absență uriașă în derby-ul Rapid – Dinamo: e internat în spital! Exclusiv
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Deutschland, Hamburg, Hamburger Hafen, Elbe, Containerhafen, Waltershofer Hafen, Containerterminal, Hafenkräne, Containe
China este acum cel mai important partener comercial al Germaniei, nu SUA
Newsweek
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îi încurcă planurile
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...