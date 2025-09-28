Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis duminică, la prânz, un mesaj special pentru cetăţenii moldoveni din diaspora, pe care îi cheamă la vot, „să păzească Moldova” şi să nu lase pe alţii să fure viitorul acestei ţări.

Într-un mesaj video transmis pe reţelele sociale, Maia Sandu afirmă că Rusia nu este prietenul Republicii Moldova, ci un stat care a atacat o ţară vecină fără niciun motiv, a închis gazul în Republica Moldova şi vrea „să cumpere voturile şi ţara”.

„Locuieşti în afara ţării? Ţi-ai făcut o viaţă în Italia, Franţa, Spania, Irlanda, Germania sau altă ţară îndepărtată? Sau poate ai mers să câştigi un ban, dar vrei să te întorci acasă? Şi eu vreau să te întorci acasă. Sau, cel puţin, să vii cât mai des. Moldova nu există fără moldovenii din diasporă - noi suntem un tot întreg. Trăim acelaşi dor, mâncăm din aceeaşi plăcintă, dansăm aceeaşi horă. Şi pe toţi ne uneşte un lucru - Moldova”.

Şefa statului a făcut apel la menţinerea Republicii Moldova „dreaptă şi paşnică”.

„Pentru că riscăm să o pierdem. Ştiu că aţi auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar acum este diferit. Acum situaţia regională şi globală este diferită. Rusia nu ne este prieten - ea a atacat o ţară vecină fără niciun motiv, ne-a închis nouă gazul, ne ameninţă, vrea să ne cumpere voturile şi ţara. Planurile ei pot fi oprite doar de votul cinstit al moldovenilor. Din toată lumea - din satele Moldovei şi din oraşele Europei, din centrele raionale şi din statele americane. Dragă diasporă, prin vot cinstit aţi ales cursul european, prin vot cinstit mi-aţi oferit încrederea să mergem pe acest drum împreună. Vă rog, tot prin vot cinstit, să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova! Pe 28 septembrie votul fiecărui moldovean va fi esenţial”, este mesajul preşedintei Maia Sandu.

