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Maia Sandu, prima reacție după avansul negocierilor Republicii Moldova cu UE: „Ne-am făcut temele și continuăm reformele”

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Maia Sandu
Maia Sandu, Foto Profimedia

Președinta Maia Sandu a discutat vineri la telefon cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru Summitul UE-Moldova din 22 iunie.

Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continuă reformele necesare pentru a deveni stat membru al UE, în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit.

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O discuție fructuoasă cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Salut decizia de a deschide luni primul grup de negocieri de aderare. Moldova este pregătită să le deschidă pe toate - ne-am făcut temele și vom continua să punem în aplicare reformele. Aștept cu interes summitul UE-Moldova din 22 iunie”, a venit reacția pe platforma X a președintei Republicii Moldova.

Oficialii au trecut în revistă și prioritățile de pe agenda Summitului UE-Moldova, un format regulat convenit de ambele părți, care reflectă angajamentul ferm față de integrarea europeană a Republicii Moldova.

Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova, a anunţat vineri seară preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, transmit Reuters şi AFP.

Într-un mesaj postat pe X, Costa a scris că acest cluster acoperă valorile şi principiile fundamentale pe care este construită UE, de la statul de drept la instituţii democratice puternice.

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Editor : C.A.

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