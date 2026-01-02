Opt ruși au primit cetățenia Republicii Moldova. Cine sunt cei din decretul semnat de către Maia Sandu

Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia Republica Moldova printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, inclusiv Feodor Bortnik, fiul solistului formației de muzică rock Bi-2, și pianistul Gleb Koliadin.

Printre cei care au primit cetățenia Republicii Moldova se numără și Evghenii Remizovskii, cameraman afiliat trupei Bi-2.

Documentul a fost semnat de șefa statului pe 31 decembrie.

Pe 27 mai 2024, preşedinta Maia Sandu a aprobat cererea membrilor trupei Bi-2 şi a unor membri ale familiilor lor pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.

Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, care a devenit în 2024 cetățean al Republicii Moldova, și-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Acesta a votat la o secție de votare din Spania. Artistul a subliniat că „este foarte important” ca oamenii să voteze și a recomandat oamenilor să participe la scrutin.

Trupa Bi‑2 a adoptat constant o poziție anti-război și s-a pronunțat împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Concertele membrilor formației au fost anulate în mai multe orașe din Rusia după ce aceștia au refuzat să cânte în fața unui banner pro-război. În plus, Ministerul rus al Justiției l-a desemnat pe Igor Bortnik, solistul trupei, drept „agent străin”. În timpul unui turneu internațional desfășurat în mai 2023, Bortnik a anunțat că nu intenționează să se întoarcă în Rusia.

