Live TV

Opt ruși au primit cetățenia Republicii Moldova. Cine sunt cei din decretul semnat de către Maia Sandu

Data publicării:
maia sandu
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova / Sursa foto: Profimedia Images

Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia Republica Moldova printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, inclusiv Feodor Bortnik, fiul solistului formației de muzică rock Bi-2, și pianistul Gleb Koliadin.

Printre cei care au primit cetățenia Republicii Moldova se numără și Evghenii Remizovskii, cameraman afiliat trupei Bi-2.

Documentul a fost semnat de șefa statului pe 31 decembrie.

Pe 27 mai 2024, preşedinta Maia Sandu a aprobat cererea membrilor trupei Bi-2 şi a unor membri ale familiilor lor pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.

Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, care a devenit în 2024 cetățean al Republicii Moldova, și-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Acesta a votat la o secție de votare din Spania. Artistul a subliniat că „este foarte important” ca oamenii să voteze și a recomandat oamenilor să participe la scrutin.

Trupa Bi‑2 a adoptat constant o poziție anti-război și s-a pronunțat împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Concertele membrilor formației au fost anulate în mai multe orașe din Rusia după ce aceștia au refuzat să cânte în fața unui banner pro-război. În plus, Ministerul rus al Justiției l-a desemnat pe Igor Bortnik, solistul trupei, drept „agent străin”. În timpul unui turneu internațional desfășurat în mai 2023, Bortnik a anunțat că nu intenționează să se întoarcă în Rusia.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
3
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
4
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
Digi Sport
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cladirea parlamentului din republica moldova
Veste extraordinară pentru Republica Moldova și Ucraina. Cetățenii celor două țări pot suna în UE „ca acasă”. Ce înseamnă acest lucru
ooo
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă pentru Ucraina, a fost simulată. De ce a făcut asta Kievul
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph 
betie moldova
Un deputat moldovean organiza „o beție” chiar în timpul ședinței Parlamentului. Jurnaliștii au surprins discuția de pe Whatsapp
Moldova army uniform patch flag. Moldova Army
Zeci de soldați din Armata Republicii Moldova au fost bătuți cu bestialitate. Traumele suferite de către militarii de peste Prut
Recomandările redacţiei
incendiu crans-montana elvetia
MAE: Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui...
profimedia-1062624339
Tragedia din Crans-Montana: Incendiul ar fi izbucnit din cauza...
608900915_4115096612074017_3335667203613742528_n
Armata rusă a lovit centrul orașului Harkov cu rachete balistice. Un...
spital
Încă doi români au murit din cauza gripei. Virozele, în creștere cu...
Ultimele știri
Ploaie îngheţată pe drumuri în Oltenia. Avertismentul CNAIR pentru șoferi: „Risc ridicat de derapaje, chiar şi la viteze mici”
Trafic rutier foarte aglomerat pe Valea Oltului (DN 7), unde ninge puternic
Președintele CIO: „Rusia nu va participa la JO de iarnă 2026 nici măcar în cazul unui armisitiţiu cu Ucraina”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
Drama trăită de Valentin Țicu, noul jucător al lui Dinamo! A fost distrus de sistemul medical din România
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
Adevărul
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era...
Playtech
Electrocasnicul din bucătărie care ar urma să dispară, conform experţilor. Este folosit de mulţi români
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Cine sunt proprietarii barului care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana: „un cuplu muncitor”
Newsweek
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...