Live TV

Risc de explozie pe Aeroportul din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați de urgență

Data publicării:
profimedia-0673415788
Imagine sugestivă cu aeroportul din Chișinău. Foto: Profimedia Images

Pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost depistat vineri, 17 octombrie, un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă. Informația a fost confirmată de către Poliția de Frontieră.

Polițiștii de frontieră din statul vecin spun că au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport.

La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.

„Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, se arată în comunicatul de presă al Poliției de Frontieră, transmite zdg.md. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei-1536x866
1
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
2
Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București. ISU: Trei morți și 13 răniți...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
studenti
4
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Digi Sport
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie sector 5 bis
Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova...
explozie sector 5 (1)
Mărturia unei femei despre explozia la blocul din Rahova: „Am auzit o...
gbhzgdbhzdg
Liceu afectat de explozia violentă la un bloc din Capitală. Elevi și...
Donald Trump și Vladimir Putin
Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea...
Ultimele știri
O bombă a explodat sub mașina unui renumit jurnalist de investigație din Italia. Locuința sa a fost, de asemenea, avariată
Corupție la Spitalul Militar Central: Alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA, pe lângă șefa Florentina Ioniță. Acuzațiile oficiale
Specialiști în domeniu: Sănătatea mintală, o prioritate strategică națională, nu o anexă a altor politici publice în sănătate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cladirea parlamentului din republica moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost validate de către Curtea Constituțională de la Chișinău
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Serbia confirmă că în tabăra secretă de antrenament pentru agitatorii moldoveni și români au fost prezenți ruși
A security officer shows the screening of a passenger's hand luggage containing two bottles with liquids at a security gantry at Zurich airport
SRI anunță care sunt regulile pentru transportul lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturile din România
Aftermath of an airstrike in a location given as Kupyansk
Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele
parlamentul republicii moldova
Părerea românilor despre alegerile parlamentare din Republica Moldova (sondaj)
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
BREAKING | Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Fanatik.ro
Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului cu Mircea Lucescu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
„Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi!” Declarații de coșmar ale martorilor exploziei din București...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
VIDEO Primele secunde după explozia din Rahova. Imagini dramatice surprinse imediat după deflagrație
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Pro FM
CRBL, despre relația ruptă cu fiica lui, după divorțul de mama ei: "Nu îmi dă voie să o cunosc. Are...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei?
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Keith Urban, copleșit de rușine după despărțirea de Nicole Kidman. De ce evită aparițiile publice: „Lucrurile...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu