Risc de explozie pe Aeroportul din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați de urgență

Pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost depistat vineri, 17 octombrie, un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă. Informația a fost confirmată de către Poliția de Frontieră.

Polițiștii de frontieră din statul vecin spun că au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport.

La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.

„Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, se arată în comunicatul de presă al Poliției de Frontieră, transmite zdg.md.

