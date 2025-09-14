Live TV

Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu, a afirmat, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că în aceeași zi, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, subliniind că viitorul Republicii Moldova, dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.

„Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova «bătălia» pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă.

Sunt «cap la cap» forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”, a scris fostul șef de stat pe Facebook.

El a afirmat că peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română.

„Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei”, a explicat fostul preşedinte..

Traian Băsescu a conchis că participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene vor determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitatea la fontiera de răsărit a României.

Rusia neagă că încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova

VIDEO Maia Sandu dezvăluie, într-un discurs istoric în Parlamentul European, modul în care Putin vrea să pună mâna pe Republica Moldova

