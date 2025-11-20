Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei

Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat joi la Ministerul de Externe moldovean, pentru a i se transmite o notă oficială de protest după ce o nouă dronă rusească a survolat ilegal, miercuri, spaţiul aerian al Republicii Moldova, relatează Radio Moldova.

"Ambasadorului (rus) i-a fost transmis un protest ferm al părţii moldovene faţă de această încălcare gravă a suveranităţii naţionale şi faţă de riscurile create pentru securitatea cetăţenilor. MAE reiterează apelul către Federaţia Rusă de a evita orice acţiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova şi de a respecta strict suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării noastre", se arată într-un comunicat de presă al diplomaţiei de la Chişinău.

La fel ca în rândurile precedente, diplomatul rus a declarat, la ieşirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate "probe" că drona a fost lansată de Rusia.

"Ne întrebăm, aşadar, de ce a fost invitat ambasadorul Rusiei, şi nu cel al Ucrainei, având în vedere că drona a intrat de pe teritoriul ucrainean. Aceasta este prima observaţie. A doua observaţie - doresc să reamintesc că, de nenumărate ori, drone ucrainene au pătruns pe teritorii străine", a afirmat Oleg Ozerov.

Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse a invitat autorităţile de la Chişinău "să nu se lase influenţate de actori externi care ar dori să implice Republica Moldova într-o confruntare cu Federaţia Rusă".

"Am observat că Ministerul Apărării (moldovean) a negat iniţial, categoric, orice trecere a unui drone. Abia după consultări cu militari ucraineni şi români s-a afirmat că a existat, totuşi, un survol, dar drona nu a fost găsită", a mai spus Ozerov, citat de Radio Moldova.

Întrebat de jurnalişti cât vor mai fi expuse pericolului ţările vecine Ucrainei, după o serie de incidente în mai multe state cu drone ruseşti, ambasadorul rus a evitat să răspundă. "Gata, am terminat", i-a repezit el pe jurnalişti.

În noaptea de marţi spre miercuri, spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de o dronă. Potrivit Ministerului Apărării, confirmarea a venit în urma schimbului de informaţii cu partenerii din Ucraina şi România, care au semnalat prezenţa aparatului de zbor deasupra teritoriului naţional.

Conform datelor transmise, drona a traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova în intervalul 03:22-03:35, intrând din direcţia localităţii Lesnaia din Ucraina şi deplasându-se spre Săiţi, în raionul Ştefan Vodă.

Aparatul de zbor s-a aflat la o altitudine de aproximativ 100 de metri, ceea ce a făcut imposibilă detectarea sa de către sistemele moldoveneşti de monitorizare a spaţiului aerian.

De la declanşarea de către Federaţia Rusă a războiului din Ucraina, mai multe drone ruseşti au survolat ilegal spaţiul aerian al R. Moldova, iar unele dintre acestea au căzut pe teritoriul acestei ţări şi au explodat în apropiere de localităţi.

Dronele ruseşti cu explozibili nu au provocat până în prezent victime în Republica Moldova, notează postul de radio citat.

Editor : A.R.