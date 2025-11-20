Live TV

Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei

Data publicării:
Oleg Ozerov
Oleg Ozerov, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova. Sursa foto: Profimedia Images

Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat joi la Ministerul de Externe moldovean, pentru a i se transmite o notă oficială de protest după ce o nouă dronă rusească a survolat ilegal, miercuri, spaţiul aerian al Republicii Moldova, relatează Radio Moldova.

"Ambasadorului (rus) i-a fost transmis un protest ferm al părţii moldovene faţă de această încălcare gravă a suveranităţii naţionale şi faţă de riscurile create pentru securitatea cetăţenilor. MAE reiterează apelul către Federaţia Rusă de a evita orice acţiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova şi de a respecta strict suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării noastre", se arată într-un comunicat de presă al diplomaţiei de la Chişinău.

La fel ca în rândurile precedente, diplomatul rus a declarat, la ieşirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate "probe" că drona a fost lansată de Rusia.

"Ne întrebăm, aşadar, de ce a fost invitat ambasadorul Rusiei, şi nu cel al Ucrainei, având în vedere că drona a intrat de pe teritoriul ucrainean. Aceasta este prima observaţie. A doua observaţie - doresc să reamintesc că, de nenumărate ori, drone ucrainene au pătruns pe teritorii străine", a afirmat Oleg Ozerov.

Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse a invitat autorităţile de la Chişinău "să nu se lase influenţate de actori externi care ar dori să implice Republica Moldova într-o confruntare cu Federaţia Rusă".

"Am observat că Ministerul Apărării (moldovean) a negat iniţial, categoric, orice trecere a unui drone. Abia după consultări cu militari ucraineni şi români s-a afirmat că a existat, totuşi, un survol, dar drona nu a fost găsită", a mai spus Ozerov, citat de Radio Moldova.

Întrebat de jurnalişti cât vor mai fi expuse pericolului ţările vecine Ucrainei, după o serie de incidente în mai multe state cu drone ruseşti, ambasadorul rus a evitat să răspundă. "Gata, am terminat", i-a repezit el pe jurnalişti.

În noaptea de marţi spre miercuri, spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de o dronă. Potrivit Ministerului Apărării, confirmarea a venit în urma schimbului de informaţii cu partenerii din Ucraina şi România, care au semnalat prezenţa aparatului de zbor deasupra teritoriului naţional.

Conform datelor transmise, drona a traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova în intervalul 03:22-03:35, intrând din direcţia localităţii Lesnaia din Ucraina şi deplasându-se spre Săiţi, în raionul Ştefan Vodă.

Aparatul de zbor s-a aflat la o altitudine de aproximativ 100 de metri, ceea ce a făcut imposibilă detectarea sa de către sistemele moldoveneşti de monitorizare a spaţiului aerian.

De la declanşarea de către Federaţia Rusă a războiului din Ucraina, mai multe drone ruseşti au survolat ilegal spaţiul aerian al R. Moldova, iar unele dintre acestea au căzut pe teritoriul acestei ţări şi au explodat în apropiere de localităţi.

Dronele ruseşti cu explozibili nu au provocat până în prezent victime în Republica Moldova, notează postul de radio citat.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj
Digi Sport
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR amâna pentru 21 ianuarie 2026 contestația AUR privind majorarea...
Horațiu Potra.
Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România, împreună cu fiul și...
România fotbal
Barajul pentru CM 2026:  S-a stabilit adversara României pentru...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Tăierea salariilor în instituții. Explicații venite de la Guvern: „E...
Ultimele știri
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta”
Dezvăluire despre planul de pace al lui Donald Trump: Rusia ar putea plăti chirie Ucrainei pentru Donbas (The Telegraph)
„Scandal diplomatic care depăşeşte o altă linie”. Ambasadorul Poloniei în Rusia a fost atacat pe stradă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
poliția militară în Suedia
Reacția Chișinăului după ce vameșii români au prins un camion încărcat cu arme care era condus de un moldovean
andrei muraru ambasada romaniei washington
Ambasadorul României la Washington, discuții cu membri ai Congresului SUA despre securitatea est-europeană
Avion F-22
Colaborare om - mașină. Pilotul unui F-22 a controlat cu succes o dronă MQ-20 Avenger, în zbor, în timp ce se afla la manșa avionului
ilie ilascu
Ilie Ilaşcu va fi înmormântat azi la Cimitirul Bellu. Doliu naţional în Republica Moldova
Darryl Nirenberg
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump la București: România nu a fost niciodată mai importantă pentru noi
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Pensia anticipată pentru persoanele care au lucrat în grupa I și II. Cum se calculează reducerea vârstei
Digi FM
Ce daune cere familia tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Am aflat după 11 ore că mi-a...
Digi Sport
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Pro FM
Amândouă au dus o luptă crâncenă cu cancerul. Prințesa Kate, îmbrățișare caldă și emoționantă cu Jessie J
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Ce daune cere familia tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Am aflat după 11 ore că mi-a...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...