Cine este pilotul român al avionului F-16 care a doborât drona din Estonia. Radu Miruță: „I-am remarcat determinarea”

Căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru (stânga) și Radu Miruță (dreapta). Foto: Facebook/ Radu Miruță

Radu Miruță a dezvăluit identitatea pilotului român al avionului F-16 care a doborât drona ucraineană din Estonia. În semn de apreciere pentru această realizare, ministrul a anunțat că a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi, pentru pilotul avionului de vânătoare.

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar roman este astăzi cel care a reușit”, a afirmat Radu Miruță în deschiderea postării publicate pe Facebook.

Căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru este cel care a reușit să doboare drona din Estonia, a transmis ministrul, adăugând că l-a întâlnit pe acesta la baza aeriană 86 de la Fetești.

„Aflat in misiune de poliție aeriana în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu (cel din poză) în baza aeriană 86 de la Fetești si i-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. 

Astăzi a demonstrat-o. Reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur a ținut să transmită României felicitări. Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate. În semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi am propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi”, a scris Miruță.

O dronă care a pătruns în spațiul aerian estonian a fost doborâtă deasupra lacului Vortsjarv, a declarat ministrul Apărării al țării, Hanno Pevkur. Resturile dronei au căzut la marginea unui câmp din satul Kablakula, din Poltsamaa. Aparatul fără pilot a fost doborât de un avion de vânătoare românesc staționat la baza aeriană din Siauliai, Lituania. 

„Astfel, astăzi, în jurul orei 11.00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona de responsabilitate. Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă”, a transmis MApN.

