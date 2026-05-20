Prezentă după concursul Eurovision în studioul Digi 24, alături de trupa sa, Alexandra Căpitănescu a spus că ei au foarte mulți fani și că, la urma urmei, la concerte vor veni aceștia - nu membrii juriului. Anul acesta, România a obținut locul trei, cea mai bună performanță din istoria Eurovision. În urma votului de sâmbătă s-a declanșat și un scandal: deși publicul din Republica Moldova a acordat piesei 12 puncte, juriul de specialitate a crezut că aceasta merită doar 3. Ulterior, directorul Televiziunii din Republica Moldova și-a dat demisia. În studio au fost prezenți doar patru din cei cinci membrii ai trupei pentru că al 5-lea se înscrie la Bac.

Lucas Șofron, fiul actorului Cristian Șofron și toboșarul trupei a mărturisit că nu se aștepta la astfel de evenimente. „Nu, ne nu, nu ne așteptăm la nivelul ăsta de dramă. Adică oricum, noi nu credem că are nimeni nicio vină în toată chestia asta. Dar într-adevăr, nu ne așteptam nici la 12 puncte de la multe jurii, dar nu ne așteptam nici la rezultate mici”, a spus el.

„Ne-am gândit că o să fie destul de echilibrat, ceea ce nu s-a întâmplat. Bănuiesc că juriile văd alt show”, a explicat Alexandra Căpitănescu care nu crede că ar fi avut o prestație mai slabă în finală. „Am simțit pur și simplu trebuie să cânt pentru public și că era momentul să mă bucur. Până la urmă gusturile diferă și așa mai departe. Cel mai important pentru noi e faptul că publicul - pentru că publicul va cumpăra bilete la concertele noastre, nu membrii jurului - n-au dus cât mai sus în clasament”

„Am fost foarte mândri când am aflat punctajul. În primul rând pentru că țara noastră s-a unit și asta a fost foarte bine, că foarte mulți artiști ne-au susținut și ne-au trimis mesaje”, a povestit Alexandra.

„Noi ne-am dorit de foarte mult timp să avem o comunitate de oameni care să ne asculte și am observat, cel puțin pe Tiktok, că acolo s-a format un grup foarte puternic de tineri, și care acuma sunt cu noi, orice s-ar întâmpla. Ei ne ascultă și au zis că ne-au votat și cred că a contat foarte, foarte mult și apropierea noastră față de ei, fiindcă una este doar să cânți și să fii doar pe un ecran și asta e chiar să interacționezi, să comunici cu oamenii ăștia, care până la urmă, dacă n-ar exista fanii, noi n-am putea să mai facem meseria.”

„Poate poate e momentul ca noi muzicieni, care facem asta în fiecare zi, să ne mai uităm puțin și la reacțiile publicului”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

„Publicul moldovean ne iubește foarte mult și am fost primiți cu foarte multă căldură când am fost în Moldova și ca să ne promovăm piesa și ei ne așteaptă la concerte. Deci asta este de fapt câștigul pentru noi, plus de asta, că noi avem foarte multe inspirații din Republica Moldova, să nu uităm de mari artiști din România, care sunt moldoveni care au realizat multe lucruri. Deci Moldova ne inspiră cu multă seriozitate și pasiune pentru muzică”.

„Ideea e că a fost o experiență cu totul de neuitat, doar că a fost foarte multă presiune și foarte mult stres. Și două luni, trei luni de zile presiunea a fost constantă”, a spus Lucas Șofron, întrebat dacă ar mai vrea să repete experiența Eurovision. „Da, a fost presiune, a fost tres, dar cred că este experiență prin care a trebuit să trecem fiindcă noi vrem să facem muzică la un alt nivel și nivelul ăla înseamnă și presiune. Cred că trebuie să ne adaptăm și asta înseamnă să fii artist bun, să te adaptezi”, a continuat Alexandra.

Un al cincilea membru al trupei nu a fost prezent în studio, pentru că se înscrie la Bac. Cât despre ceilalți, vor vedea cât de indulgenți sunt profesorii, pentru că, la facultate fiind, urmează sesiunea.

