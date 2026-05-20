Live TV

Exclusiv Alexandra Căpitănescu, la Digi24: „Publicul va cumpăra bilete la concertele noastre, nu membrii jurului”

Data actualizării: Data publicării:
Alexandra Căpitănescu
Alexandra Căpitănescu alături de trupa ei în finala Eurovision. Foto: Profimedia

Prezentă după concursul Eurovision în studioul Digi 24, alături de trupa sa, Alexandra Căpitănescu a spus că ei au foarte mulți fani și că, la urma urmei, la concerte vor veni aceștia - nu membrii juriului.  Anul acesta, România a obținut locul trei, cea mai bună performanță din istoria Eurovision. În urma votului de sâmbătă s-a declanșat și un scandal: deși publicul din Republica Moldova a acordat piesei 12 puncte, juriul de specialitate a crezut că aceasta merită doar 3. Ulterior, directorul Televiziunii din Republica Moldova și-a dat demisia. În studio au fost prezenți doar patru din cei cinci membrii ai trupei pentru că al 5-lea se înscrie la Bac.

Lucas Șofron, fiul actorului Cristian Șofron și toboșarul trupei a mărturisit că nu se aștepta la astfel de evenimente. „Nu, ne nu, nu ne așteptăm la nivelul ăsta de dramă. Adică oricum, noi nu credem că are nimeni nicio vină în toată chestia asta. Dar într-adevăr, nu ne așteptam nici la 12 puncte de la multe jurii, dar nu ne așteptam nici la rezultate mici”, a spus el.

„Ne-am gândit că o să fie destul de echilibrat, ceea ce nu s-a întâmplat. Bănuiesc că juriile văd alt show”, a explicat Alexandra Căpitănescu care nu crede că ar fi avut o prestație mai slabă în finală. „Am simțit pur și simplu trebuie să cânt pentru public și că era momentul să mă bucur. Până la urmă gusturile diferă și așa mai departe. Cel mai important pentru noi e faptul că publicul - pentru că publicul va cumpăra bilete la concertele noastre, nu membrii jurului - n-au dus cât mai sus în clasament”

„Am fost foarte mândri când am aflat punctajul. În primul rând pentru că țara noastră s-a unit și asta a fost foarte bine, că foarte mulți artiști ne-au susținut și ne-au trimis mesaje”, a povestit Alexandra.

„Noi ne-am dorit de foarte mult timp să avem o comunitate de oameni care să ne asculte și am observat, cel puțin pe Tiktok, că acolo s-a format un grup foarte puternic de tineri, și care acuma sunt cu noi, orice s-ar întâmpla. Ei ne ascultă și au zis că ne-au votat și cred că a contat foarte, foarte mult și apropierea noastră față de ei, fiindcă una este doar să cânți și să fii doar pe un ecran și asta e chiar să interacționezi, să comunici cu oamenii ăștia, care până la urmă, dacă n-ar exista fanii, noi n-am putea să mai facem meseria.”

Citește și

Ce note a primit România la Eurovision. Jurii de specialitate din 18 țări nu i-au acordat Alexandrei Căpitănescu niciun punct

Pe cine ajută scandalul de la Eurovision. Expert din Moldova: „Este exploatat de mai multe forțe politice”

„Poate poate e momentul ca noi muzicieni, care facem asta în fiecare zi, să ne mai uităm puțin și la reacțiile publicului”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

„Publicul moldovean ne iubește foarte mult și am fost primiți cu foarte multă căldură când am fost în Moldova și ca să ne promovăm piesa și ei ne așteaptă la concerte. Deci asta este de fapt câștigul pentru noi, plus de asta, că noi avem foarte multe inspirații din Republica Moldova, să nu uităm de mari artiști din România, care sunt moldoveni care au realizat multe lucruri. Deci Moldova ne inspiră cu multă seriozitate și pasiune pentru muzică”.

„Ideea e că a fost o experiență cu totul de neuitat, doar că a fost foarte multă presiune și foarte mult stres. Și două luni, trei luni de zile presiunea a fost constantă”, a spus Lucas Șofron, întrebat dacă ar mai vrea să repete experiența Eurovision. „Da, a fost presiune, a fost tres, dar cred că este experiență prin care a trebuit să trecem fiindcă noi vrem să facem muzică la un alt nivel și nivelul ăla înseamnă și presiune. Cred că trebuie să ne adaptăm și asta înseamnă să fii artist bun, să te adaptezi”, a continuat Alexandra.

Un al cincilea membru al trupei nu a fost prezent în studio, pentru că se înscrie la Bac. Cât despre ceilalți, vor vedea cât de indulgenți sunt profesorii, pentru că, la facultate fiind, urmează sesiunea.

Citește și

Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru publicul din R. Moldova: „Mulţumim tuturor fanilor! Nu suntem supăraţi pe juriu”


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Kelemen Hunor.
5
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Digi Sport
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision.
Maia Sandu, prima reacție în scandalul votului R. Moldova la Eurovision. Ce mesaj a transmis
Eurovision 2026 Final, Wien, Austria - 16 May 2026
Pe cine ajută scandalul de la Eurovision. Expert din Moldova: „Este exploatat de mai multe forțe politice”
Alexandra Capitanescu eurovision Inquam Photos George Calin  2026 2026-03-04-8943
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru publicul din R. Moldova: „Mulţumim tuturor fanilor! Nu suntem supăraţi pe juriu”
vlad turcanu fb
Directorul demisionar al televiziunii publice din R. Moldova: România a avut o concurentă capabilă să câştige Eurovision
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9697
Ce note a primit România la Eurovision. Jurii de specialitate din 18 țări nu i-au acordat Alexandrei Căpitănescu niciun punct
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Opinia românilor despre medierea lui Nicușor Dan în criza politică...
vladimir putin la birou
Cine ar putea vorbi cu Putin în numele Europei: opțiunile luate în...
Senat 1
Proiectul care anula legile care interzic organizațiile fasciste și...
cutremur turcia
Cutremur în Turcia. Seismul s-a simțit destul de puternic, iar unii...
Ultimele știri
Nestle și Danone sunt acuzate că au întârziat alertarea autorităților europene privind prezența unei toxine periculoase pentru sugari
Angajații APIA critică revizuirea lunară a sporului de 40% pentru fonduri europene: „O măsură abuzivă”
Ce arată analiza Guvernului privind proiectele din PNRR. Bolojan cere urgentarea plăților pentru spitale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Gemeni pe 21 mai. Ce îi așteaptă pe acești nativi în următoarea perioadă
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Universitatea Craiova să meargă mai departe în Liga Campionilor...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Theodor Paleologu: Adevărul despre Nicușor Dan și criza politică
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ianis Hagi semnează
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
O îmbrățișare caldă și un sărut pe obraz. Prietenii Robert Downey Jr. și Paul Bettany, moment viral la o gală...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
Digi FM
„Bangaranga” s-a auzit în centrul Sofiei. Petrecere grandioasă în onoarea câştigătoarei Eurovision. Dara...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Sebastian Stan, mișcat de reacția publicului la colaborarea lui cu Cristian Mungiu. "Fjord", primit cu ovații...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...